07.05.2020, 15:10

Оптимистичный взгляд аналитика: эстонской экономике в этот раз будет проще

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Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
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SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor
SEB majandusanalüütik Mihkel NestorFoto: Madis Veltman

Согласно свежему экономическому прогнозу SEB, как Эстонию, так и Европу ожидает серьезный спад экономики. Учитывая негативный прогноз, можно хотя бы уповать на то, что мы войдем в нынешний кризис с самой крепкой экономикой в нашей истории, что поможет Эстонии справиться лучше, чем в прошлый раз.

Экономические спады всегда возникают там, где их не ждут

Те, кто следит за уже многолетним обсуждением того, откуда мог бы начаться следующий экономический кризис, смотрят на сегодняшнее с мрачной иронией. Мир в состояние свободного падения повергли вовсе не смещение цен между сложными финансовыми инструментами, итальянские облигации или торговая война, начатая Дональдом Трампом. В человеческие планы вмешалась сама жизнь, природа, вынудившая общества запереться на замок, не задумываясь, во что это обойдется.

Развитому миру предстоит серьезный экономический спад

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Если эпидемиологов критикуют за неспособность оценить распространение вируса, то экономисты оказались еще менее способны предвидеть, что произойдет в экономике. Меры, принятые для того, чтобы остановить вирус, по сути, со дня застопорили большую часть экономической деятельности, а в некоторых странах даже кажется, что проведение параллелей с военным временем — вовсе не преувеличение, а недооценивание ситуации. Хотя пандемия подает признаки ослабления, оценки будущего экономики день ото дня становятся все более мрачными. И свежий прогноз SEB здесь — не исключение: по нашей оценке, экономика США упадет в этом году на 6,5%, а экономика еврозоны в целом — на 9,6%. В некоторых южных странах Европы падение ВВП может достичь двузначного значения. С другой стороны, и меры правительств и центробанков по управлению экономического ущерба оказались самыми мощными в истории. Из-за этого экономика, по нашему первоначальному сценарию, восстановится быстро и уже в 2021 году ВВП еврозоны поднимется на 6,2%.

Эстонской экономике в этот раз будет проще

Эстония вошла в нынешний кризис с самой крепкой экономикой в своей истории. За предыдущие три года ВВП рос в среднем почти на 5% в год, и трудовая занятость достигла абсолютного пика как в исторической перспективе, так и по сравнению с другими европейскими странами. Но, в отличие от 2008 года, быстрый рост не повлек за собой макроэкономического дисбаланса, что в тот раз лишь усилило кризис. Поэтому основными заботами общества в связи с коронакризисом остаются скорее здоровье — свое и близких — и адаптация к сложившейся рутине, нежели экономические проблемы и перспективы на будущее.

Важный вопрос: сможем ли мы в этот раз избежать черного сценария прошлого кризиса. В тот раз экономический спад стран Балтии оказался сильнее, чем в остальной Европе, но кризис ухудшило и наше собственное докризисное поведение. Если экономика Эстонии упала в период 2008–2009 на 19%, то в большинстве европейских стран падение ВВП ограничилось показателем в 3–5%. В этот раз мы прогнозируем, что экономический спад Эстонии может быть того же порядка, что и в других странах еврозоны, и в 2020 году ВВП уменьшится на 9,8%. Но в 2021 мы вместе с остальным миром должны попасть в волну быстрого восстановления, при котором ВВП вырастет на 6,5%.

Спад усугубляется большой долей экспорта в экономике

Сильная сторона эстонской экономики в этом кризисе — хорошая стартовая позиция, но при этом и относительно небольшое распространение заболевания и более мягкие ограничения. Из-за этого снижение потребления домохозяйств — чуть ниже, чем общее снижение ВВП. Впрочем, неуверенность в будущем приводит к большому снижению инвестиций — как со стороны домохозяйств, так и со стороны предприятий. И если экономика какого-нибудь крупного государства, основанная на внутреннем потреблении, в аналогичных обстоятельствах претерпела бы более скромный спад, то зависимость Эстонии от экспорта и от туризма ухудшает наши прогнозы в этом кризисе. Снижение экспорта товаров и услуг в 2020 году может, по прогнозу SEB, достичь двузначного значения. То, что основные торговые партнеры Эстонии до сих пор чуть легче справлялись с нынешним кризисом, лишь частично облегчает ситуацию для экспортирующих предприятий.

Рост безработицы зависит от мер помощи государства

С точки зрения общества, крайне важно дальнейшее развитие рынка труда. Многолетняя нехватка рабочей силы и меры помощи от государства до сих пор помогали удерживать рост безработицы под контролем, и большие сокращения не стали преобладающим явлением. При этом ясно, что государство не в состоянии бесконечно выплачивать компенсации по безработице, тогда как восстановление спроса в некоторых отраслях может занять годы. Поэтому безработица начнет быстро расти после прекращения или уменьшения пакета компенсаций Кассы по безработице. Уровень безработицы в 2020 году в среднем ограничится показателем в 10%, который при улучшении экономических прогнозов в 2021 году снова пойдет на снижение.

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