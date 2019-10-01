ОПРОС: Жители Эстонии видят, что цены растут быстрее, чем заработная плата

У трети респондентов (36%) заработная плата за последний год не изменилась. У одной четверти респондентов заработная плата увеличилась до 5%. Рост зарплаты от 5 до 10% произошел у 15% респондентов, и примерно у десятой части респондентов заработная плата выросла более чем на 10%.

”Заработная плата работников с более высокой зарплатой и более высоким социальным статусом (менеджеров, специалистов и чиновников) увеличилась в большей мере. Рост заработной платы был не более среднего для обслуживающего и торгового персонала, а также для самозанятых”, — прокомментировала результаты опроса директор Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Почти половина (45%) опрошенных ощутили рост цен на 5-10% за последний год. Четверть (23%) считают, что цены выросли более чем на 10%. Жители Ида-Вирумаа, неэстонцы, а также пожилые люди и работники с низкими доходами, ощущают повышение цен в наибольшей мере.

”Повышение цен воспринимается как более высокое, чем оно есть на самом деле. Хотя половина респондентов считает, что цены выросли на 5–10%, а четверть — что более чем на 10%, по данным Департамента статистики, в прошлом году цены выросли на 2–3%. В то же время рост заработной платы был быстрым на всех уровнях”, — пояснила Лийз Элмик, старший экономист Swedbank.

Почти треть опрошенных считают, что смогут найти аналогичную работу в течение трех месяцев, если потеряют свою нынешнюю работу. 15% респондентов заявили, что смогли бы найти новую работу в течение одного месяца.