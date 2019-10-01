01.10.2019, 13:11

ОПРОС: Жители Эстонии видят, что цены растут быстрее, чем заработная плата

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Coop Konsum Mustvee
Coop Konsum MustveeFoto: Anni Õnneleid

Согласно исследованию, проведенному по заказу Института финансов Swedbank, жители Эстонии ощущают, что цены за последний год росли быстрее, чем заработная плата. Около половины респондентов считают, что цены выросли на 5-10%, а около четверти считают, что цены выросли более чем на 10%.

У трети респондентов (36%) заработная плата за последний год не изменилась. У одной четверти респондентов заработная плата увеличилась до 5%. Рост зарплаты от 5 до 10% произошел у 15% респондентов, и примерно у десятой части респондентов заработная плата выросла более чем на 10%.

”Заработная плата работников с более высокой зарплатой и более высоким социальным статусом (менеджеров, специалистов и чиновников) увеличилась в большей мере. Рост заработной платы был не более среднего для обслуживающего и торгового персонала, а также для самозанятых”, — прокомментировала результаты опроса директор Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Почти половина (45%) опрошенных ощутили рост цен на 5-10% за последний год. Четверть (23%) считают, что цены выросли более чем на 10%. Жители Ида-Вирумаа, неэстонцы, а также пожилые люди и работники с низкими доходами, ощущают повышение цен в наибольшей мере.

”Повышение цен воспринимается как более высокое, чем оно есть на самом деле. Хотя половина респондентов считает, что цены выросли на 5–10%, а четверть — что более чем на 10%, по данным Департамента статистики, в прошлом году цены выросли на 2–3%. В то же время рост заработной платы был быстрым на всех уровнях”, — пояснила Лийз Элмик, старший экономист Swedbank.

Почти треть опрошенных считают, что смогут найти аналогичную работу в течение трех месяцев, если потеряют свою нынешнюю работу. 15% респондентов заявили, что смогли бы найти новую работу в течение одного месяца.

”Молодые люди с более высокими доходами и жители Таллинна более оптимистичны в части поиска новой эквивалентной работы. Чувствуется большая незащищённость среди пожилых людей, людей, живущих в Ида-Вирумаа и небольших городах, людей, получающих более низкую заработную плату, и людей без высшего образования”, — пояснила Кати Воометс.

У каждой десятой семьи нет сбережений. Почти половина респондентов (52%) имеют резерв на три месяца. Люди в возрасте 50 лет и старше, а также лица с доходом свыше 1500 евро в месяц могут дольше жить за счет своих сбережений.

”Вызывает тревогу тот факт, что у людей нет достаточных резервов и они поэтому не готовы к финансовым неожиданностям. Важно контролировать свои финансы и сознательно планировать свой бюджет, с тем, чтобы избежать ненужных расходов и найти способы откладывать деньги”, — сказала Кати Воометс.

Опрос проводился фирмой Norstat в августе этого года по заказу Института финансов Swedbank. В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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