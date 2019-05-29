Опрос: жители Эстонии не считают нынешнюю среднюю зарплату достойной

Это на 555 евро больше, чем средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2018 году, сообщил rus.err.ee.

При этом мужчины могли бы достойно жить на среднюю брутто-зарплату 1970 евро, а женщины — 1773 евро.

Кроме этого, выяснилось, что чем старше становится человек, тем в большей зарплате он нуждается.

В первом квартале 2019 года, как писал rus.err.ee, средняя месячная брутто-зарплата составила 1341 евро.