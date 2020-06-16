Опрос: жители Эстонии назвали оператора связи с лучшим обслуживанием клиентов

В гладкости решения клиентских проблем и точности учета Telia с минимальным отрывом заняла второе место.

Качество обслуживания клиентов Telia в общем сохраняет крепкое и стабильное лидерство, как в сравнении с другими телекоммуникационными фирмами, так и с крупнейшими банками и инфраструктурными предприятиями, отмечается в пресс-релизе предприятия.

Исполняющая обязанности руководителя по продажам и обслуживанию Telia Eesti Катри Лийберг отметила, что в период коронавирусного кризиса Telia выделялась среди других операторов связи, поскольку предприятие оставило открытыми свои представительства, чтобы в период чрезвычайного положения делиться рекомендациями и оказывать клиентам

Согласно исследованию индекса лояльности клиентов NPS (net promoter score), проведенному весной Kantar Emor среди крупнейших обслуживающих предприятий Эстонии, средний индекс лояльности в сфере телекоммуникаций составил 6. Индекс лояльности клиентов Telia в этом исследовании составил 19, что является высшим результатом всего сектора.