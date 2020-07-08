Опрос: треть жителей Эстонии недовольны своей трудовой жизнью

Опрос дал понять, что только четверть довольна своей трудовой жизнью, 53% дали среднюю оценку, а 32% недовольны совсем.

50% опрошенных утверждают, что подавали заявку на новую работу за последний год. Из них половина делали это за последние 6 месяцев. Треть подавших заявку занимались этим более полугода назад, а 13% — примерно год назад.

Респонденты, которые не участвовали в конкурсах на работу за последний год, приводят следующие причины: доволен своим нынешним работодателем (33%), доволен нынешней должностью (20%), не успеваю заниматься поиском работы (28%), получаю поддержку от Кассы по безработицы и не тороплюсь с поиском (5%).

За последние шесть недель количество кандидатов на неквалифицированные рабочие места выросло почти вдвое. Основные причины роста данной активности: отсутствие желаемой работы на доступном расстоянии от дома, увеличилась конкуренция на основное место работы, появилась необходимость в дополнительном заработке.

CV-Online попросил отметить, что важно при выборе работы. На первое место вышли зарплата (81%) и место (72%). Приятный коллектив, хороший климат в фирме, возможности развиваться важны только для 38% опрошенных. Профессиональность руководителя важна 16%, а экономическое состояние фирмы — 19% респондентов.

”Если сравнивать июнь 2019-го и 2020-го, то в этом году активность на 64% больше и она всё ещё растёт. Многие сферы уже восстановили свою деятельность, поэтому у кандидатов есть из чего выбирать. Сложнее сейчас работникам сфер туризма, отельного дела, ресторанных и развлекательных услуг. Их работникам приходится искать работу в других сферах, где их навыки могут пригодиться”, — прокомментировала состояние рынка труда Марис Вийрес, маркетинг- и рекрутинг-менеджер CV-Online Estonia.