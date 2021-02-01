ОПРОС | Треть покидающих вторую пенсионную ступень хотят инвестировать деньги самостоятельно

33% тех, кто выходит из II ступени, планируют сами инвестировать накопленные деньги. Как и ожидалось, готовность инвестировать наиболее высока в младших возрастных группах, где она встречается у более чем 50% респондентов, и снижается с возрастом. Об инвестировании вне пенсионной системы чаще задумываются те, кто покидает II ступень, имея более высокий доход.

”Самостоятельное вложение собственных пенсионных денег — идея хорошая, но это также можно делать, не выходя из II ступени. Пенсионная реформа предоставляет очень хорошую возможность открыть специальный пенсионный инвестиционный счет (PIK), не теряя при этом льгот II ступени, и таким образом самостоятельно управлять своими пенсионными активами. В результате человек не потеряет 20% суммы, накопленной во II ступени, из-за подоходного налога, и, что самое главное, государство продолжит делать взносы даже в случае использования PIK. Поэтому не стоит торопиться с подачей заявления о снятии денег, а следует подождать до апреля. Затем можно будет открыть PIK, на который в дальнейшем можно будет направить взносы II ступени, а также, при желании, накопленные активы II ступени. Тогда вы сможете сами взять на себя ответственность за свои инвестиционные решения”, — объясняет руководитель эстонского филиала компании SEB Life and Pension Baltic SE Трийн Мессимас.

Многие планируют использовать деньги II ступени для покрытия кредитов и повседневных расходов.

29% респондентов заявили, что они должны покрыть свои финансовые обязательства и повседневные расходы, причем эту причину указали 23% эстоноязычных респондентов и 52% неэстоноязычных респондентов.

”Снижение текущего финансового стресса — это один из вариантов использования денег, но он может быть временным, а не стабильным решением. Скорее можно было бы подумать о том, как обеспечить себе чувство финансовой уверенности как на сегодняшний день, так и на пенсионный период, когда доходы заметно снизятся. Если клиент желает погасить свои кредиты и лизинги за счет денег II ступени, то стоит обратиться в банк, который поможет рассчитать выгодность такой сделки, в зависимости от процентной ставки обязательства и прочих факторов и дать соответствующую консультацию”, — добавила Мессимас.