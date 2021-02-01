Опрос: ситуация с коронавирусом снизила доходы более 40% семей

Исследование показывает, что чувство опасности перед распространением коронавируса у жителей Эстонии снижается, однако люди стараются соблюдать меры по предотвращению распространения вируса,

Восприятие опасности было наиболее высоким в середине декабря, когда 75% людей оценили ситуацию как критическую. В первой половине января этот показатель упал до 66%, а по последнему опросу 57% людей считают ситуацию критической. В то же время увеличилось количество людей, которые считают, что острый кризис миновал, хотя по-прежнему важно сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. В середине декабря таких людей было 9%, и теперь в конце января в три раза больше, то есть 27%. При этом 79% людей в возрасте от 75 лет и старше считают ситуацию критической, однако только 45% людей в возрасте от 25 до 49 лет считают ее таковой.

”В то же время люди говорят, что продолжают следовать мерам по предотвращению распространения вируса. Например, девять человек из десяти носят маски, и здесь нет никаких изменений”, — сказал сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну. По его словам, 70% жителей Эстонии помнят и соблюдают все правила, а 20% соблюдают большинство из правил. Существенной разницы по сравнению с предыдущим опросом нет.

”Снижение восприятия критичности ситуации вызывает беспокойство, поскольку существует риск того, что это однажды будет сопровождаться снижением соблюдения установленных мер по предотвращению распространения вируса. В то же время, так называемая кризисная усталость очень понятна и человечна. Радостно, что, например, ношение масок или мытье рук стало социальной нормой. Таким образом, небольшие усилия каждого человека приносят большой результат”, — отметил член научного совета COVID-19, бихевиорист и психолог Андеро Уусберг.

Ужесточение мер поддерживают 39% респондентов, еще столько же поддерживают сохранение мер в их нынешнем виде. При этом 18% людей поддерживают смягчающие меры.

”Отношение к мерам напоминает начало октября, когда заболеваемость на сто тысяч жителей была в несколько раз ниже нынешнего уровня. В то же время, по сравнению с декабрем, удовлетворенность урегулированием ситуации возросла — 63% людей довольны или, скорее, удовлетворены урегулированием ситуации, что почти на 10 процентных пунктов больше, чем в декабре”, — добавил Вайке Вайну.