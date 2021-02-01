Опрос: ситуация с коронавирусом снизила доходы более 40% семей

Согласно данным опроса населения Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Государственной канцелярии в конце прошлого месяца, 43% опрошенных считают, что ситуация с коронавирусом снизила их доход.
Исследование показывает, что чувство опасности перед распространением коронавируса у жителей Эстонии снижается, однако люди стараются соблюдать меры по предотвращению распространения вируса,
Восприятие опасности было наиболее высоким в середине декабря, когда 75% людей оценили ситуацию как критическую. В первой половине января этот показатель упал до 66%, а по последнему опросу 57% людей считают ситуацию критической. В то же время увеличилось количество людей, которые считают, что острый кризис миновал, хотя по-прежнему важно сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. В середине декабря таких людей было 9%, и теперь в конце января в три раза больше, то есть 27%. При этом 79% людей в возрасте от 75 лет и старше считают ситуацию критической, однако только 45% людей в возрасте от 25 до 49 лет считают ее таковой.
”В то же время люди говорят, что продолжают следовать мерам по предотвращению распространения вируса. Например, девять человек из десяти носят маски, и здесь нет никаких изменений”, — сказал сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну. По его словам, 70% жителей Эстонии помнят и соблюдают все правила, а 20% соблюдают большинство из правил. Существенной разницы по сравнению с предыдущим опросом нет.
”Снижение восприятия критичности ситуации вызывает беспокойство, поскольку существует риск того, что это однажды будет сопровождаться снижением соблюдения установленных мер по предотвращению распространения вируса. В то же время, так называемая кризисная усталость очень понятна и человечна. Радостно, что, например, ношение масок или мытье рук стало социальной нормой. Таким образом, небольшие усилия каждого человека приносят большой результат”, — отметил член научного совета COVID-19, бихевиорист и психолог Андеро Уусберг.
Ужесточение мер поддерживают 39% респондентов, еще столько же поддерживают сохранение мер в их нынешнем виде. При этом 18% людей поддерживают смягчающие меры.
”Отношение к мерам напоминает начало октября, когда заболеваемость на сто тысяч жителей была в несколько раз ниже нынешнего уровня. В то же время, по сравнению с декабрем, удовлетворенность урегулированием ситуации возросла — 63% людей довольны или, скорее, удовлетворены урегулированием ситуации, что почти на 10 процентных пунктов больше, чем в декабре”, — добавил Вайке Вайну.
Интерес к поиску информации о распространении коронавируса несколько снизился. В ноябре и декабре 56% населения заявили, что они сознательно и регулярно ищут новости о коронавирусе, и сейчас эта цифра упала до 47%.
Экономическое положение семей за последние месяцы существенно не изменилось. 19% жителей считают, что их семейный доход достаточен для комфортной жизни, 56% справляются со своим текущим доходом, а 23% считают, что им сложно справляться с текущим доходом. Однако 43% населения считают, что ситуация с коронавирусом снизила доход его или ее семьи. По сравнению с началом января здесь нет никаких изменений.
Осведомленность о помощи местных самоуправлений относительно низкая. По мнению опрошенных, 55% людей не знают о пособиях и услугах местных самоуправлений, а 17% считают себя осведомленными. Только 46% людей знают, где искать информацию о возможностях поддержки местных самоуправлений. По сравнению с началом января осведомленность жителей о поддержке местных самоуправлений не изменилась.
Исследование было проведено Turu-uuringud AS по заказу Государственной канцелярии. 22-я волна опроса проводилась с 22 по 25 января.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Селезнева отчислили из «Колоса»: за какое именно нарушение
Селезнев: «Как можно после победы не собраться и не отметить?»
Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали родных
Убивает 97% COVID за 5 минут: и этот продукт назвали ученые