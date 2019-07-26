Опрос SEB: эстонская молодежь умеет копить деньги

”Если взглянуть на результаты исследования финансового поведения молодых людей, то можно увидеть, что они отлично усвоили основные навыки финансовой грамотности: расходы держат под контролем, накопление денег стало частью финансовой рутины, инвестирование привлекает всё больше внимания. Однако вызывает беспокойство тот факт, что более 64% накапливающих на будущее по-прежнему хранят свои сбережения на банковском счету и/или откладывают деньги в виде наличности, что, к сожалению, с каждым годом снижает стоимость денег. Особенно плачевные результаты ждут в данном случае тех молодых, копящих деньги, кто приобрел эту полезную привычку еще перед школой или в школьные годы. В данном случае стоит порекомендовать, как всегда: обратить внимание на предпринимательство, инвестирование, а также вложение денег в свое собственное образование и повышение своей ценности на рынке труда. Это по-прежнему исключительно верные шаги. Накапливать на будущее — правильное решение, но одно лишь это не гарантирует человеку финансовой успешности”, — сказал консультант по рискам на финансовых рынках SEB Markets Мартин Силласоо, комментируя привычки молодежи в отношении сбережений.

Чаще всего молодежь начинает накапливать деньги, когда найдена работа (39%). В школьные годы накапливать деньги начали 30% молодых людей, а 17% стали делать это во время учебы в университете. В качестве основных целей накопления были указаны покупка дома (40%), путешествия (27%) и приобретение автомобиля (10%).

Банк SEB провел опрос среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет весной 2019 года, в опросе приняли участие 604 человека. Опрос проводился в среде онлайн, параллельно с Эстонией были опрошены также молодые люди в Латвии и Литве.

Начиная со 2 июля в SEB стартовала своя собственная программа для практикантов под названием #YouthLAB, или летняя практика, основанная на принципах работы стартапа, целью которой является разработка банковских услуг будущего. #YouthLAB продлится шесть недель и привлекает 38 работающих летом в SEB практикантов. В течение #YouthLAB молодые люди изучат процессы оформления бизнес-идеи, дизайна услуги, маркетинга, финансового планирования, исследования клиентов и развитие продукта или услуги для рынка. К середине августа они будут готовы представить жюри полностью разработанную идею. Весь процесс отображает видеоблог, а также классический блог о летней практике в банке SEB.