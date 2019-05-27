Опрос работодателей: у кого повысится зарплата в следующем полугодии?

В течение следующих шести месяцев повышение зарплаты планирует более чем каждый четвертый работодатель, при этом более половины из них намерены повысить зарплаты лишь определенным должностным группам, а не всем работникам организации.

Большая часть планов по повышению зарплаты касается специалистов и квалифицированных рабочих — работникам данных должностных групп планируют повысить зарплаты соответственно 28 % и 24 % работодателей, которые ставят своей целью скорректировать основные зарплаты в течение следующих шести месяцев. По сравнению с весной прошлого года в обеих должностных группах план по повышению зарплаты вырос на несколько процентов. Существенно возросла и доля тех организаций, в которых планируется повысить основную зарплату руководителей — если в прошлом году зарплату руководителей собирались повысить 5 % работодателей, то в этом году — 14 %. Не менее амбициозен и план повышения зарплат ведущих специалистов.

В некоторых должностных группах планы повышения зарплат поостыли — например, если весной прошлого года более чем каждый десятый (15 %) работодатель собирался повысить зарплаты работникам по обслуживанию клиентов, то нынешней весной этот показатель составляет всего 4 %. Не ожидается повышения зарплат и у многих конторских служащих.

”Очевидно, что специалистам и квалифицированным рабочим зарплату повышают в два-три раза чаще, чем неквалифицированным рабочим, и в семь раз чаще, чем работникам по обслуживанию клиентов и конторским служащим. Различия в планах по повышению зарплат по должностным группам обусловлены конкуренцией на рынке труда, которая в различных сферах и должностных группах неоднородна”, — прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт.