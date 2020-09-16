ОПРОС | Работники ощущают рост трудовой нагрузки, большинство хочет сменить работу

В проведенном в августе и первой половине сентября исследовании CVKeskus.ee попросил 2502 работника оценить, как кризис в области здравоохранения повлиял на их трудовую нагрузку и продуктивность, готовность сменить работу, а также дать оценку решениям, принятым работодателем во время особого положения.

Из исследования выяснилось, что несмотря на нестабильное время на рынке труда, большинство работников по-прежнему заинтересованы в новом рабочем месте — почти две трети (62 %) работников ответили, что они открыты для новых предложений о работе, а почти каждый пятый (19 %) хотел бы в ближайшее время сменить работу. Самый большой интерес к смене работы в ближайшее время проявился в уездах Западной Эстонии (включая Пярнумаа).

В исследовании просили дать оценку решениям, принятым работодателем во время особого положения. Несмотря на то, что большинство работников (83 %) ответило, что их работодатели реагировали на изменения, связанные с особым положением, максимально быстро и принимали верные решения, результаты исследования показывают, что желание сменить место работы более чем в два раза увеличилось среди тех отвечавших, которые не были удовлетворены решениями, принятыми их работодателем во время особого положения.

Работники ощущают рост трудовой нагрузки



Кроме того, из последнего исследования выяснилось, что почти половина (45 %) работников ощущает рост трудовой нагрузки, более того, по словам работников, их продуктивность, несмотря на кризис в области здравоохранения, не снизилась.

”Растущая трудовая нагрузка может быть обусловлена как дополнительными обязанностями, появившимися во время особого положения, так и потребностью работодателей выполнять тот же объем работы более эффективно и с меньшими затратами на рабочую силу, — считает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Больше всего выросла нагрузка руководителей среднего звена и специалистов, из которых увеличение объема работы подтвердили 53 % отвечавших”.

”Мы предполагали, что исследование покажет снижение продуктивности, поскольку кризис в области здравоохранения наступил очень неожиданно для всех и вынудил многих работодателей перевести своих работников на дистанционную работу практически без какой-либо подготовки”, — прокомментировал исследование Хенри Аувяэрт и добавил, что на удивление большинство работников снижения продуктивности не ощутили.