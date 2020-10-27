ОПРОС | Пластиковая упаковка не смущает жителей Эстонии при совершении покупок

Международная исследовательская компания Ipsos провела по заказу Orkla Grupp исследование, призванное выявить отношение населения к устойчивому образу жизни и потреблению. Исследование проходило в Северных странах и странах Балтии и затронуло, в общей сложности, семь стран.

Исследование показало, что в среднем по региону использование избыточной упаковки считают серьезной экологической проблемой 23%, тогда как в Эстонии показатель составляет 36% — больше, чем в любой другой стране, где проходило исследование. 71% респондентов из Эстонии ответили, что им важно, чтобы пластик был переработанным или пускался на переработку.

На вопрос о том, какую информацию они в первую очередь ищут на упаковке продукта питания и какую важность ей придают, респонденты в целом преимущественно отвечали, что наибольшую важность придают информации, связанной с переработкой упаковки, тогда как для участников исследования из Эстонии более важным были место изготовления продукта, его пищевая ценность и то, насколько он полезен.

Участников исследования также просили ответить, избегают ли они пластиковой упаковки. Результаты показали, что чаще всего пластиковая упаковка становится фактором отказа от покупки для жителей Швеции (29%), а реже всего — для жителей Эстонии (8%). Сменные блоки бытовой химии покупает примерно половина респондентов из Швеции и Норвегии, тогда как в Эстонии такую упаковку выбирают только 17%. Кроме того, жители Эстонии реже всех остальных участников исследования руководствуются принципом экологичности в хозяйственных вопросах.

”Повышение экологической устойчивости производства является одним из приоритетов фабрик Orkla Eesti. Это также касается инноваций в упаковке, поэтому выбирая нашу продукцию, покупатели смогут поступать более экологичным образом, — прокомментировал глава Orkla Eesti Кайдо Кааре. — То, что людей беспокоит вопрос использования избыточной упаковки и организация переработки отходов, однозначно является положительной тенденцией. Осознать наличие проблемы — первый и самый важный шаг. Оттуда уже можно двигаться к реальным действиям”.