ОПРОС | Наибольший плюс пенсионной реформы — свобода принимать самостоятельное решение

В исследовании клиентов просили назвать положительные последствия пенсионной реформы. Больше всего одобрений нашло утверждение, что люди могут сами принимать решение о том, как они займутся обеспечением своего будущего. При этом 38% посчитало, что пенсионная реформа несет с собой повышение финансовой сознательности людей, поскольку им придется самостоятельно заниматься обеспечением своего будущего.

”Вместе с этим следует отметить, что из тех, кто планирует выйти из II пенсионной ступени, не уверены в том, как правильно разместить свои деньги целых 34%, и только десятая часть чувствует себя уверенно в сфере инвестиций. Из желающих инвестировать самостоятельно почти половина нуждается в профессиональном совете банка, что показывает, что наряду с возможностью самостоятельно принимать решение люди считают важной поддержку профессионалов, чувствуют ответственность за обеспечение своего будущего и поэтому не надеются только на свои инвестиционные знания и умения”, — сказала руководитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас.

Из респондентов исследования 26% подчеркнуло, что положительным следствием проведения реформы является также то, что банки и управляющие фондами не будут удерживать деньги клиентов в пенсионных фондах. Называли также экономические влияния в более широком аспекте: по мнению 14%, потребление, увеличивающееся в результате пенсионной реформы, окажет поддержку экономическому росту, и 13% были согласны, что у государства будет больше денег на покрытие расходов, например, на покрытие нынешних пенсий.

31% респондентов заявили, что не видят в пенсионной реформе ни единой положительной стороны.