Опрос молодежи: разрыв в оплате труда мужчин и женщин начинается уже на первом рабочем месте

Результаты опроса показывают, что среди работающих молодых людей и молодежи, зарабатывающей до 500 евро, 75% составляют женщины, а в диапазоне заработной платы от 500 до 800 евро в месяц доля женщин достигает 77%. В то же время среди молодежи, зарабатывающей более 1200 евро, что можно считать хорошим диапазоном заработной платы для молодого специалиста, доля мужчин значительно выше.

”Результаты опроса молодежи на протяжении многих лет показывают, что ожидания женщин в отношении своей заработной платы намного скромнее, чем у мужчин, что дает основание предполагать, что они просят более скромную заработную плату у своего работодателя. Реальные результаты разрыва в оплате труда доказывают более низкую оплату труда женщин, несмотря на тот факт, что более трети молодых людей начинают свой трудовой путь в сфере услуг, торговле или на временной работе, где гендерный разрыв в оплате труда должен, казалось бы, быть меньшим”, — сказала руководитель сегмента молодых клиентов банка SEB Мерит Калм, комментируя результаты опроса.

Опрос 2020 года показывает, что среди работающих молодых людей в возрасте 18-25 лет наиболее распространенный диапазон заработной платы составляет от 800 до 1200 евро, а наибольший разрыв в оплате труда сопровождает молодых людей, которые уже полностью посвятили себя карьере. Однако разница в заработной плате значительно меньше среди молодых людей, которые работают и учатся параллельно — 65% мужчин и 35% женщин зарабатывают более 1200 евро. Меньший, но все же значительный разрыв в заработной плате наблюдается в сфере обслуживания: до 11,5% в сфере общественного питания и размещения, что также подтверждается показателями Департамента статистики.

”Из наших данных мы видим, что разрыв в оплате труда характерен для молодежи, работающей во всех сферах, но впервые он дает о себе знать на должностях, не требующих специализации, и становится всё более заметным по мере того, как молодежь переходит на более профессиональные должности”, — подытожила руководитель сегмента молодых клиентов SEB Мерит Калм.