01.04.2020, 13:15

ОПРОС | Лишь у 25% жителей Эстонии организация и условия работы не изменились из-за коронавируса

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ОПРОС | Лишь у 25% жителей Эстонии организация и условия работы не изменились из-за коронавируса
Unsplash

В период с 23.03 по 27.03 CV-Online провела опрос, в котором изучалось влияние вируса COVID-19 на трудовую жизнь людей. В опросе приняли участие 1415 человек со всей Эстонии, причем наибольшая доля среди специалистов (39%), квалифицированных рабочих (21%), представителей обслуживания клиентов (11%) и менеджеров среднего звена (11%).

Опрос показал, что 75% сильно чувствуют влияние коронавируса на свою трудовую жизнь, и только 25% видят, что их повседневная организация и условия труда остались прежними. Поскольку от государства поступила просьба разрешить людям работать из дома, где это возможно, это также было отражено в ответах на опрос. 40% респондентов работают полностью или частично в своих домашних офисах.

В общей сложности 32% респондентов страдают от финансовых сокращений, треть из которых либо сокращены, либо будут зарабатывать на 10-30% меньше. 9% респондентов говорят, что сокращение заработной платы было или будет сделано на 30-50%. 13% респондентов были отправлены или собираются быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, и ещё 9% респондентов получили уведомление об увольнении.

В CV-Online также заинтересовались тем, как менеджер или руководство компании оказывало поддержку во время кризиса, и обнаружили, что 43% считают, что их непосредственный руководитель или руководство оказали большую поддержку в текущей чрезвычайной ситуации. 11% респондентов отметили, что реакция руководителя была слишком медленной, а 15% респондентов считают, что поддержка была частичной и что передаваемая информация является лишь мерой предосторожности. Кроме того, 13% респондентов считают, что поведение менеджера или руководства оставляет запланированные действия в секрете, а члены команды неосведомлены. Опрос также показывает, что 17% считают, что они не получили никакой поддержки от своего руководства и не знают, что происходит или случится.

”Изменения, которые мы переживаем сейчас, происходят быстро. Сегодняшняя ситуация на рынке труда, вероятно, будет намного сложнее, чем на прошлой неделе. Среда CV-Online (CV.ee) демонстрирует интенсивное движение со стороны соискателей, и мы знаем из отзывов людей, что 35% хотят получить информацию о работодателях, которые в данный момент нуждаются в рабочей силе. Беспокойство велико, и беспокойство распространено, но среди всего этого есть ощущение, что люди позитивны, добры и верят, что кризис подходит к концу”, — прокомментировала Марис Вийрес, менеджер по маркетингу CV-Online.

CV-Online также способствует решению текущих проблем и позволяет работодателям быстро и экономно добавлять вакансии на CV.ee, включая новую категорию временных рабочих мест. Он также бесплатно распространяет предложения о работе в социальных сетях ”Краткосрочные предложения о работе” и предлагает бесплатные вебинары как для соискателей, так и для работодателей. Начиная с этой недели, CV-Online также запускает кампанию, чтобы облегчить поиск работы нужным работодателям.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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