ОПРОС | Лишь у 25% жителей Эстонии организация и условия работы не изменились из-за коронавируса

Опрос показал, что 75% сильно чувствуют влияние коронавируса на свою трудовую жизнь, и только 25% видят, что их повседневная организация и условия труда остались прежними. Поскольку от государства поступила просьба разрешить людям работать из дома, где это возможно, это также было отражено в ответах на опрос. 40% респондентов работают полностью или частично в своих домашних офисах.

В общей сложности 32% респондентов страдают от финансовых сокращений, треть из которых либо сокращены, либо будут зарабатывать на 10-30% меньше. 9% респондентов говорят, что сокращение заработной платы было или будет сделано на 30-50%. 13% респондентов были отправлены или собираются быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, и ещё 9% респондентов получили уведомление об увольнении.

В CV-Online также заинтересовались тем, как менеджер или руководство компании оказывало поддержку во время кризиса, и обнаружили, что 43% считают, что их непосредственный руководитель или руководство оказали большую поддержку в текущей чрезвычайной ситуации. 11% респондентов отметили, что реакция руководителя была слишком медленной, а 15% респондентов считают, что поддержка была частичной и что передаваемая информация является лишь мерой предосторожности. Кроме того, 13% респондентов считают, что поведение менеджера или руководства оставляет запланированные действия в секрете, а члены команды неосведомлены. Опрос также показывает, что 17% считают, что они не получили никакой поддержки от своего руководства и не знают, что происходит или случится.