29.10.2019, 07:00

Опрос: две трети людей планируют продолжить накопления во II пенсионную ступень

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rus.delfi.ee
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Опрос: две трети людей планируют продолжить накопления во II пенсионную ступень
Pixabay

Около 64% людей хотят накапливать средства во II пенсионную ступень после того, как она станет добровольной, - выяснилось из пенсионного исследования Luminor Eesti. Менее трети (32%) намерены остановить накопления. Оставшиеся респонденты не вступили во II ступень.

По словам глава отдела пенсионных фондов Luminor в странах Балтии Расмуса Пиккани, результаты исследования показали, что из тех, кто намерен продолжать накопления, несколько больше людей средних лет, чем молодых.

«Эта разница понятна, поскольку молодежь занята другими финансовыми вопросами, и пенсия кажется им второстепенным вопросом. В то же время, в стране со стареющим населением именно накопление к пенсии становится важной частью личного финансового плана. Реформа создает опасность, что человек может ошибиться в планировании своих финансов уже в начале своего жизненного пути», - прокомментировал Пиккани.

На выбор также влияет опыт самостоятельного инвестирования: чем он меньше, тем с большей вероятностью человек продолжит накапливать во II ступень. Среди тех, кто раньше не занимался инвестированием, продолжать делать накопления желают 68%. Из тех, кто немного занимался инвестированием, и тех, кто регулярно инвестировал, планируют в дальнейшем делать накопления 59% и 49% соответственно.

Решение также зависит от того, верит ли человек в то, что он выйдет на пенсию по старости. Продолжать накапливать во II ступень намеревается 69% тех, кто верит в то, что они выйдут на пенсию по старости, и 53% тех, кто не верит в это.

Если накапливать во II ступень после того, как это станет добровольным, желает 65% эстоноязычного населения, то среди русскоязычных людей этот показатель несколько ниже – 58%.

Ответы исследования были собраны при помощи квантитативного интернет-опроса в июне и июле текущего года. Целью исследования было выяснить, как жители Эстонии относятся к эстонской пенсионной системе и что они от нее ждут. В исследовании участвовало 1599 клиентов II пенсионной ступени Luminor Pensions Estonia.

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