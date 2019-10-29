Опрос: число сторонников строительства в Эстонии атомной электростанции растет

Строительство небольшой электростанции нового поколения, которая обеспечивала бы энергоснабжение Эстонии, готовы поддержать 55 процентов респондентов, против строительства высказались 31 процент респондентов и воздержались 14 процентов.

”Знания о возможностях современной атомной энергетики и обсуждение этой темы в Эстонии пока находятся на начальной стадии, но нас стимулирует то, что эта сложная тема находит больше сторонников, чем противников. Я надеюсь, что это вселит в политиков немного уверенности в том, что рассмотрение возможности использования в Эстонии атомной энергии подобно Финляндии и Швеции не является политическим самоубийством — эта тема так же важна, как и другие вопросы, связанные с переходом к климатической нейтральности, и она нуждается в систематичном развитии знаний и в сотрудничестве со специалистами”, — сказал председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс.

В качестве преимущества строительства малого модульного реактора люди чаще всего называют надежность энергоснабжения в любую погоду, более выгодные цены на электричество и сокращение выбросов углекислого газа. Самые большие проблемы люди видят в хранении радиоактивных отходов и в риске аварий.

Из полученных данных выяснилось, что мужчины настроены на появление атомной электростанции более положительно, нежели женщины.