Опрос: число сторонников строительства в Эстонии атомной электростанции растет

Когда у людей спросили, развитие каких способов производства электроэнергии они бы поддержали, когда производство сланца сократится, то большинство склонялось к солнечной энергии и энергии ветра, и только после этого — к атомной энергии нового поколения. Уже значительно меньшую поддержку находит производство электричества из природного газа и древесной щепы, а также производство сланцевой энергии наряду со сланцевым маслом.
В интернет-опросе, проведенном Kantar Emor в октябре этого года, приняли участие 1324 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет. Исследование было заказано компанией Fermi Energia.
Компания Fermi Energia основана эстонскими специалистами в области атомной энергетики и физики, докторами наук Мати Ельцовым, Каспаром Кёэпом, Хенри Ормусом и Майтом Мюнтелем, а также специалистами в области энергетического хозяйства Сандором Лийве и Калевом Каллеметсом. Сумма средств, вовлеченных в предприятие для осуществления технико-экономического обоснования строительства АЭС, на сегодняшний день составляет 280 000 евро.
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