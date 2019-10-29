29.10.2019, 19:26

Опрос: число сторонников строительства в Эстонии атомной электростанции растет

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Paldiski endine tuumaobjekt
Paldiski endine tuumaobjektFoto: Andres Putting

Опрос общественного мнения, проведенный в октябре фирмой Kantar Emor, показывает, что сторонников строительства малого модульного реактора в Эстонии больше, чем противников. Поддержка строительства атомной станции возросла с 51,2 процента в апреле до 55 процентов в октябре.

Строительство небольшой электростанции нового поколения, которая обеспечивала бы энергоснабжение Эстонии, готовы поддержать 55 процентов респондентов, против строительства высказались 31 процент респондентов и воздержались 14 процентов.

”Знания о возможностях современной атомной энергетики и обсуждение этой темы в Эстонии пока находятся на начальной стадии, но нас стимулирует то, что эта сложная тема находит больше сторонников, чем противников. Я надеюсь, что это вселит в политиков немного уверенности в том, что рассмотрение возможности использования в Эстонии атомной энергии подобно Финляндии и Швеции не является политическим самоубийством — эта тема так же важна, как и другие вопросы, связанные с переходом к климатической нейтральности, и она нуждается в систематичном развитии знаний и в сотрудничестве со специалистами”, — сказал председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс.

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В качестве преимущества строительства малого модульного реактора люди чаще всего называют надежность энергоснабжения в любую погоду, более выгодные цены на электричество и сокращение выбросов углекислого газа. Самые большие проблемы люди видят в хранении радиоактивных отходов и в риске аварий.

Из полученных данных выяснилось, что мужчины настроены на появление атомной электростанции более положительно, нежели женщины.

Когда у людей спросили, развитие каких способов производства электроэнергии они бы поддержали, когда производство сланца сократится, то большинство склонялось к солнечной энергии и энергии ветра, и только после этого — к атомной энергии нового поколения. Уже значительно меньшую поддержку находит производство электричества из природного газа и древесной щепы, а также производство сланцевой энергии наряду со сланцевым маслом.

В интернет-опросе, проведенном Kantar Emor в октябре этого года, приняли участие 1324 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет. Исследование было заказано компанией Fermi Energia.

Компания Fermi Energia основана эстонскими специалистами в области атомной энергетики и физики, докторами наук Мати Ельцовым, Каспаром Кёэпом, Хенри Ормусом и Майтом Мюнтелем, а также специалистами в области энергетического хозяйства Сандором Лийве и Калевом Каллеметсом. Сумма средств, вовлеченных в предприятие для осуществления технико-экономического обоснования строительства АЭС, на сегодняшний день составляет 280 000 евро.

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