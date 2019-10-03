ОПРОС: Более 50% эстонской молодежи готовы есть выращенное в лаборатории "мясо из пробирки"

Опрос, проведенный в марте, в мае и в августе этого года, показал, что треть населения Эстонии готова есть мясо, выращенное в лаборатории. При этом такая готовность значительно выше среди молодых респондентов: 54% людей в возрасте от 15 до 34 лет ответили, что ”вероятно” или ”точно” ели бы искусственное мясо. В опросе приняли участие 3000 эстонских потребителей.

”Эстонская молодежь осведомлена о проблемах окружающей среды и не боится технологического прогресса. Поскольку производство мяса путем культивации значительно экологичнее и этичнее производственных ферм, новое поколение гораздо быстрее принимает это новшество”, — заявила эксперт по развитию чистого мяса и основатель кампании ”Растительный вторник” (Taimne Teisipäev) Кристина Меринг.

Мясо из пробирки или чистое мясо — это мясо, выращенное из животных клеток, но для его производства животных убивать не требуется. За последние годы технология искусственного мяса сделала большой скачок вперед и станет доступной потребителю уже в ближайшее десятилетие.

Подробнее о пищевых инновациях и переменах в предпочтениях потребителей можно будет услышать на конференции Food Innovation Summit, которая пройдет в Таллинне 8 октября. В числе прочих на мероприятии выступят глава потребительских исследований Turu-uuringute AS Ийви Рийвитс-Арконсуо, а также пищевой технолог Марилийс Хольм, занимающаяся разработкой искусственной рыбы в США.