ОПРОС: Более 40% эстоноземельцев работают одновременно на двух работах

Опрос работников дал понять, что доход 43% опрошенных приходят от нескольких работодателей. Основной причиной этого 41% опрошенных выбрал ”Увеличение дохода”. 17% сказали, что для них это способ саморазвития. И что интересно, что 15% не смогли сказать ”нет” предлагаемой работе.

17% опрошенных сказали, что у них есть свой бизнес. Но только у 10% бизнес является основным источником дохода. Остальные ведут свое дело пассивно.

Ответы работодателей показали, что большинство менеджеров (80%) знают, что их работники работают в нескольких местах. И 77% работодателей заявило, что открыто договаривались с работником о его нескольких работах. Но в перевес этому сами работники сказали, что только 22% из них спросило мнение работодателя, и только 19% сказали, что работодатели хорошо относятся к работе на нескольких должностях.

Опрос также поставил вопрос, на скольких работах работают люди. И что логично, большинство людей по-прежнему работают максимум на двух работах. 15% опрошенных работают минимум на трёх. Хоть статистика и показывает, что как минимум четверть работает на нескольких работах, работодатели стараются этого не замечать. 44% работодателей считают, что 10-20% их работников могут работать ещё и в другом месте. 12% верит, что примерно 30%, что ближе к правде. Но ни один работодатель не считает, что 4 из 10 работников его фирмы работают на нескольких работах.

К работе в нескольких фирмах многие работодатели относятся больше позитивно или приемлемо, так как хороших работников мало и ими надо делиться. Тем не менее, результаты показывают, что немногие работодатели хорошо осведомлены о рабочей жизни своих членов команды.