ОПРОС: Более 40% эстоноземельцев работают одновременно на двух работах

Портал CV-Online Estonia провел в ноябре опрос, в котором участвовало 300 работников и 400 работодателей со всей Эстонии. Цели исследования узнать, как много людей работают сразу на нескольких работах, влияние этого на общение с работодателем и причины такого выбора.
Опрос работников дал понять, что доход 43% опрошенных приходят от нескольких работодателей. Основной причиной этого 41% опрошенных выбрал ”Увеличение дохода”. 17% сказали, что для них это способ саморазвития. И что интересно, что 15% не смогли сказать ”нет” предлагаемой работе.
17% опрошенных сказали, что у них есть свой бизнес. Но только у 10% бизнес является основным источником дохода. Остальные ведут свое дело пассивно.
Ответы работодателей показали, что большинство менеджеров (80%) знают, что их работники работают в нескольких местах. И 77% работодателей заявило, что открыто договаривались с работником о его нескольких работах. Но в перевес этому сами работники сказали, что только 22% из них спросило мнение работодателя, и только 19% сказали, что работодатели хорошо относятся к работе на нескольких должностях.
Опрос также поставил вопрос, на скольких работах работают люди. И что логично, большинство людей по-прежнему работают максимум на двух работах. 15% опрошенных работают минимум на трёх. Хоть статистика и показывает, что как минимум четверть работает на нескольких работах, работодатели стараются этого не замечать. 44% работодателей считают, что 10-20% их работников могут работать ещё и в другом месте. 12% верит, что примерно 30%, что ближе к правде. Но ни один работодатель не считает, что 4 из 10 работников его фирмы работают на нескольких работах.
К работе в нескольких фирмах многие работодатели относятся больше позитивно или приемлемо, так как хороших работников мало и ими надо делиться. Тем не менее, результаты показывают, что немногие работодатели хорошо осведомлены о рабочей жизни своих членов команды.
Значительно больше было негативных комментариев, где работодатели утверждали, что работая на нескольких работал, люди приносят вред фирме, так как излишне устают, часто заняты другими обязанностями, неспособны сосредоточиться, а составлять графики с такими работниками особенно сложно.
”Мы сделали большой скачок! Это очень заметное изменение, что работодатели начали принимать работников с несколькими работами. Вероятно всегда были такие, кто был занят в нескольких местах, но об этом не говорили, так как поколение к этому не привыкло. Сейчас такое состояние, когда мы уже не говорим о соискателе, а концентрируемся на ценностном предложении, в котором очень ценна частичка свободы.” — сказала Марис Вийрес, маркетинг-менеджер CV-Online.
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