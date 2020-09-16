Опрос: 86% жителей Эстонии считают лесной и деревообрабатывающий сектор важной отраслью экономики страны

”Наука развивается, и область применения древесины расширяется с поразительной скоростью. Уже сегодня из дерева можно производить практически все — от одежды до деталей космического корабля”, — описывает Вялья.
В опросе Norstat население Эстонии также просили дать оценку относительно того, помогает ли использование древесины при производстве продукции смягчению климатических проблем. Более половины (53%) жителей Эстонии согласны с тем, что использование древесины в качестве альтернативы материалам из нефти положительно влияет на климат.
”Принимая повседневные потребительские решения, мы все чаще видим, как продукты, в которых в качестве сырья традиционно использовалась нефть, заменяются более экологически чистыми альтернативами. Древесина, как легко обрабатываемый материал, предлагает гибкость, и это уникальное свойство используется, например, в косметической, фармацевтической и швейной промышленности”, — отмечает Вялья. Он добавляет, что переход от потребительского общества, основанного на нефти и пластике, к более экологичным решениям неизбежен в долгосрочной перспективе.
”Большие изменения начинаются с отдельного человека, а это означает внедрение имеющихся знаний в его поведение. Существующая сегодня динамика показывает, что древесина как экологически чистый материал набирает во всем мире популярность, и, являясь альтернативой ископаемым материалам, снижает давление на окружающую среду”, — говорит Вялья.
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