16.09.2020, 09:55

Опрос: 86% жителей Эстонии считают лесной и деревообрабатывающий сектор важной отраслью экономики страны


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Опрос: 86% жителей Эстонии считают лесной и деревообрабатывающий сектор важной отраслью экономики страны
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Опрос, проведенный недавно исследовательской компанией Norstat, показывает, что 86% жителей Эстонии считают лесной и деревообрабатывающий сектор важным для экономики страны. Вклад сектора в экономическое пространство Эстонии наиболее высоко ценит возрастная группа от 18 до 29 лет, 88% представителей которой придерживаются указанного мнения.

Исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья говорит, что в государственный бюджет ежегодно поступает около 700 миллионов евро прямых и косвенных налоговых доходов от деятельности этого сектора. Эстония — страна с открытой экономикой, благополучие которой во многом зависит от экспорта и трудовой занятости.

”Рост внешней торговли и высокий уровень трудовой занятости являются предпосылками устойчивого экономического роста. Лесной и деревообрабатывающий сектор является локомотивом внешней торговли Эстонии. В прошлом году Эстония экспортировала продукции из древесины на 2,4 миллиарда евро. Помимо этого, сектор прямо или косвенно обеспечивает работой 60 000 жителей Эстонии, в основном в сельской местности”, — говорит Вялья.

Вклад этого сектора в экономику Эстонии хорошо проявился во время эпидемии коронавирусной инфекции. Вялья поясняет, что лесной и деревообрабатывающий сектор вселял в экономику и жителей Эстонии уверенность, наличие которой особенно важно в сложные времена.

”Весной в разгар кризиса на предприятиях сектора продолжалась активная деятельность. Уровень занятости населения в лесном хозяйстве в период чрезвычайного положения даже увеличился. Одновременно проведенное недавно Департаментом статистики исследование показывает, что экспорт древесины и изделий из дерева увеличился в июне текущего года на 10 миллионов евро по сравнению с тем же месяцем прошлого года”, — говорит Вялья.

Одной из причин увеличения всемирного спроса на древесину является растущая осведомленность людей о глобальных климатических проблемах и возможностях внести свой вклад в их смягчение.

”По мере роста деревья улавливают углерод из воздуха, который откладывается в основном в их стволах и ветвях. В случае использования древесины вместо ископаемых материалов при производстве изделий содержащийся в древесине углерод сохраняется в готовом продукте в течение длительного времени”, — поясняет Вялья. Он добавляет, что ученые во всем мире активно ищут новые способы использования древесины как натурального и возобновляемого сырья в различных областях.

”Наука развивается, и область применения древесины расширяется с поразительной скоростью. Уже сегодня из дерева можно производить практически все — от одежды до деталей космического корабля”, — описывает Вялья.

В опросе Norstat население Эстонии также просили дать оценку относительно того, помогает ли использование древесины при производстве продукции смягчению климатических проблем. Более половины (53%) жителей Эстонии согласны с тем, что использование древесины в качестве альтернативы материалам из нефти положительно влияет на климат.

”Принимая повседневные потребительские решения, мы все чаще видим, как продукты, в которых в качестве сырья традиционно использовалась нефть, заменяются более экологически чистыми альтернативами. Древесина, как легко обрабатываемый материал, предлагает гибкость, и это уникальное свойство используется, например, в косметической, фармацевтической и швейной промышленности”, — отмечает Вялья. Он добавляет, что переход от потребительского общества, основанного на нефти и пластике, к более экологичным решениям неизбежен в долгосрочной перспективе.

”Большие изменения начинаются с отдельного человека, а это означает внедрение имеющихся знаний в его поведение. Существующая сегодня динамика показывает, что древесина как экологически чистый материал набирает во всем мире популярность, и, являясь альтернативой ископаемым материалам, снижает давление на окружающую среду”, — говорит Вялья.

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