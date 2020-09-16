Опрос: 86% жителей Эстонии считают лесной и деревообрабатывающий сектор важной отраслью экономики страны

Исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья говорит, что в государственный бюджет ежегодно поступает около 700 миллионов евро прямых и косвенных налоговых доходов от деятельности этого сектора. Эстония — страна с открытой экономикой, благополучие которой во многом зависит от экспорта и трудовой занятости.

”Рост внешней торговли и высокий уровень трудовой занятости являются предпосылками устойчивого экономического роста. Лесной и деревообрабатывающий сектор является локомотивом внешней торговли Эстонии. В прошлом году Эстония экспортировала продукции из древесины на 2,4 миллиарда евро. Помимо этого, сектор прямо или косвенно обеспечивает работой 60 000 жителей Эстонии, в основном в сельской местности”, — говорит Вялья.

Вклад этого сектора в экономику Эстонии хорошо проявился во время эпидемии коронавирусной инфекции. Вялья поясняет, что лесной и деревообрабатывающий сектор вселял в экономику и жителей Эстонии уверенность, наличие которой особенно важно в сложные времена.

”Весной в разгар кризиса на предприятиях сектора продолжалась активная деятельность. Уровень занятости населения в лесном хозяйстве в период чрезвычайного положения даже увеличился. Одновременно проведенное недавно Департаментом статистики исследование показывает, что экспорт древесины и изделий из дерева увеличился в июне текущего года на 10 миллионов евро по сравнению с тем же месяцем прошлого года”, — говорит Вялья.

Одной из причин увеличения всемирного спроса на древесину является растущая осведомленность людей о глобальных климатических проблемах и возможностях внести свой вклад в их смягчение.

”По мере роста деревья улавливают углерод из воздуха, который откладывается в основном в их стволах и ветвях. В случае использования древесины вместо ископаемых материалов при производстве изделий содержащийся в древесине углерод сохраняется в готовом продукте в течение длительного времени”, — поясняет Вялья. Он добавляет, что ученые во всем мире активно ищут новые способы использования древесины как натурального и возобновляемого сырья в различных областях.