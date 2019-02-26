Определился победитель тендера на проект нового Ласнамяэского медицинского центра

Центр создается в сотрудничестве с Ида-Таллинской центральной больницей. Больница будет обеспечивать центр в дополнение к приему семейных врачей амбулаторными услугами со стороны врачей-специалистов, включая консультации, а сам центр станет первой очередью новой городской центральной больницы.

Здание медцентра в Ласнамяэском медицинском городке позволит обеспечить более рациональное расположение помещений, улучшит условия работы врачей и другого медперсонала, облегчит доступ к помощи пациентам, оптимизирует затраты на лечение.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, такие центры планируется создать во всех районах города.Уже в нынешнем году начнутся подготовительные работы и проектирование медцентров Пыхья-Таллинна и Кесклинна.