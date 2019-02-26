26.02.2019, 16:42

Определился победитель тендера на проект нового Ласнамяэского медицинского центра


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TAN_7574
TAN_7574Foto: Tanel Meos

Победителем тендера на проект помещений будущего Ласнамяэского медицинского центра вышла фирма"Architecture Workshop Finland Oy". Центр должен быть готов к концу 2021 года.

Центр создается в сотрудничестве с Ида-Таллинской центральной больницей. Больница будет обеспечивать центр в дополнение к приему семейных врачей амбулаторными услугами со стороны врачей-специалистов, включая консультации, а сам центр станет первой очередью новой городской центральной больницы.

Здание медцентра в Ласнамяэском медицинском городке позволит обеспечить более рациональное расположение помещений, улучшит условия работы врачей и другого медперсонала, облегчит доступ к помощи пациентам, оптимизирует затраты на лечение.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, такие центры планируется создать во всех районах города.Уже в нынешнем году начнутся подготовительные работы и проектирование медцентров Пыхья-Таллинна и Кесклинна.

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