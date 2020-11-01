Определился лучший шеф-повар Эстонии в этом году

Работающий в ресторане Attimo Моглиа признался, что победе в конкурсе предшествовали долгие усилия, время и практика. ”Я очень мало спал в последние месяцы, но рад, что эти усилия дали такой мощный результат”, — добавил он. ”Мои конкуренты были старше и имели гораздо более длительный опыт”.

Один из призов для лучшего шеф-повара года — возможность пройти стажировку в марте следующего года в стокгольмском ресторане Frantzen, отмеченном 3 звездами Мишлен.

Меню победителя ”Шеф-повар года 2020” включало закуску в виде слегка запеченной подкопченной форели, мусса из форели с хреном и ароматными травами, картофеля с яичным желтком и маринованным луком, салат из свежего яблока, фенхеля и сельдерея, пряным майонезом и ароматным масляным соусом. В качестве главного блюда повар представил свиную рульку с песто из тимьяна и кудрявой капусты, кровяная колбаской с хрустящей корочкой, рагу с лисичками, сырный крем, яблоко, крыжовник и лесные ароматы, а также мясной соус. Десерт был выбран в виде парфе из морошки с хрустящей корочкой, йогуртовый мусс морошковым вареньем и вербеной, золотистое желе из морошки и корицы, а также теплый облепиховый соус.

II место в соревнованиях досталось Ивану Дерижемля (Lokal), а III — Евгению Коликову (Love Mussels). Особую награду за филировку рыбы получил Алексей Александров (180 kraadi).

В финале конкурса ”Шеф-повар года 2020” также участвовали Рихо Соммерман (Hapsal Dietrich) и Райт Петтай (Horisont).