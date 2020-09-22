22.09.2020, 13:11

Определились кандидаты на титул лучшего предпринимателя Таллинна


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PROTO Avastustehas
PROTO AvastustehasFoto: Ilmar Saabas

Комиссия столичного конкурса предпринимателей выбрала номинантов этого года на получение призов за достижения в области предпринимательства. На конкурс поступило 45 заявок по семи основным номинациям – 7 октября из них выберут лучших в следующих категориях: проект развития, проект сотрудничества, блестящий стартап, проект года в области туризма, создатель рабочих мест, ответственный предприниматель и решение будущего. Также будут отмечены лучшие прикладные научные работы.

По словам вице-мэра Таллинна и председателя оценочной комиссии Айвара Рийсалу, нынешний год оказался для предпринимателей годом, полным вызовов и перемен. Многие предприятия пересмотрели свою деятельность, вывели на рынок новые услуги или нашли новые пути, как адаптироваться к условиям коронакризиса.

”Бесконтактные ”умные” решения и экологичный стиль мышления — ключевые слова, которые вынесли на первое место в своих заявлениях почти все кандидаты”, — отметил вице-мэр.

Сюрприз этого года преподнесла категория ”Проект года в области туризма”, на которую было подано рекордное количество заявок — десять.

”Мы же видим, что этот год оказался одним из сложнейших для сферы туризма, — сказал Рийсалу. — Тем более их усилия в попытках адаптироваться к кризису заслуживают уважения, и это дает надежду на то, что с нормализацией обстановки таллиннский туристический сектор быстро встанет на ноги”.

Из представленных в основные категории 45 заявок среди номинантов выбрали начинания, которые оказали наиболее сильное влияние на городскую предпринимательскую среду или развитие туризма и которые отличались своими экономическими ценностями и инновативностью.

Кандидаты на звание предпринимателя года Таллинна:

Проект развития 2020:

  • Отель Citybox Tallinn, девелопер Citybox Tallinn OÜ
  • Бизнес- и жилой квартал парк Fahle park, девелопер Fausto Capital OÜ
  • Дом Луриха, девелопер Mainor Ülemiste AS
  • Реставрация башни Толстая Маргарита, девелопер ЦУ Eesti Meremuuseum

Проект сотрудничества 2020:

  • Беспилотный автобус, оснащенный суперконденсатором, представитель AuVe Tech OÜ
  • Accelerate Estonia, представитель Министерство экономики и коммуникаций
  • Global Virtual Solutions, представитель Marketing Communication Alliance OÜ

Блестящий стартап 2020:

  • Предприятие Auve Tech OÜ, занимающееся разработкой автономных автобусов
  • Производитель аккумулирующих солнечную энергию металлических крыш Roofit Solar Energy OÜ
  • Разработчик программного обеспечения SRINI OÜ

Проект года в области туризма 2020:

  • Открытие контейнерного отеля Hektor Konteinerhotell, автор Hektor Design Hostels Tallinn OÜ
  • Блог о путешествиях Sooloiluja и группа на Фейсбуке Tallinnatärpit, автор Хенна Миккиля
  • Фабрика изобретений PROTO, автор Noblessner park OÜ
  • Музей-центр посещений ”Толстая Маргарита”, автор SA Eesti Meremuuseum


Создатель рабочих мест 2020:

  • Транспортное предприятие Bolt Technology OÜ
  • Инфотехнологическое предприятие Studioworks OÜ
  • Предприятие, связанное с финансовыми технологиями — эстонский филиал TransferWise Ltd
  • Банковская деятельность — эстонский филиал Nordea Bank Abp


Ответственный предприниматель 2020:

  • Производитель чистящих средств IDEST-Chem OÜ
  • Флагман современной хуторской кухни Leib Restoran OÜ
  • Общественный и культурный центр Põhjala üks OÜ

Решение будущего 2020:

  • Услуга по уборке комплексной кухни — Puhas Köök 2.0 OÜ
  • Производитель аккумулирующих солнечную энергию металлических крыш -Roofit Solar Energy OÜ
  • Подводные обзоры, исследования и мониторинг — Unsinkable Robotics OÜ


Кроме семи основных номинаций, спецпризы от Таллиннского технического университета, Таллиннского университета, Эстонской художественной академии и SA Eesti Rakenduskõrgkoolid будут вручены лучшим прикладным научным работам года.

Предпринимательский конкурс является частью традиционного осеннего Таллиннского Дня предпринимательства, который в этом году состоится 6 октября. Впервые он пройдет виртуально, и принять участие можно будет на портале ettevotluspaev.tallinn.ee. Фокус-тема этого года Re:start сосредоточится на борьбе за выживание и адаптации бизнеса — будут предложены смелые решения и идеи, которые помогут двигаться вперед.

Участие в Дне предпринимательства бесплатно.

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