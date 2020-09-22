Определились кандидаты на титул лучшего предпринимателя Таллинна

По словам вице-мэра Таллинна и председателя оценочной комиссии Айвара Рийсалу, нынешний год оказался для предпринимателей годом, полным вызовов и перемен. Многие предприятия пересмотрели свою деятельность, вывели на рынок новые услуги или нашли новые пути, как адаптироваться к условиям коронакризиса.

”Бесконтактные ”умные” решения и экологичный стиль мышления — ключевые слова, которые вынесли на первое место в своих заявлениях почти все кандидаты”, — отметил вице-мэр.

Сюрприз этого года преподнесла категория ”Проект года в области туризма”, на которую было подано рекордное количество заявок — десять.

”Мы же видим, что этот год оказался одним из сложнейших для сферы туризма, — сказал Рийсалу. — Тем более их усилия в попытках адаптироваться к кризису заслуживают уважения, и это дает надежду на то, что с нормализацией обстановки таллиннский туристический сектор быстро встанет на ноги”.

Из представленных в основные категории 45 заявок среди номинантов выбрали начинания, которые оказали наиболее сильное влияние на городскую предпринимательскую среду или развитие туризма и которые отличались своими экономическими ценностями и инновативностью.

Кандидаты на звание предпринимателя года Таллинна:

Проект развития 2020:

Отель Citybox Tallinn, девелопер Citybox Tallinn OÜ

Бизнес- и жилой квартал парк Fahle park, девелопер Fausto Capital OÜ

Дом Луриха, девелопер Mainor Ülemiste AS

Реставрация башни Толстая Маргарита, девелопер ЦУ Eesti Meremuuseum

Проект сотрудничества 2020:

Беспилотный автобус, оснащенный суперконденсатором, представитель AuVe Tech OÜ

Accelerate Estonia, представитель Министерство экономики и коммуникаций

Global Virtual Solutions, представитель Marketing Communication Alliance OÜ

Блестящий стартап 2020:

Предприятие Auve Tech OÜ, занимающееся разработкой автономных автобусов

Производитель аккумулирующих солнечную энергию металлических крыш Roofit Solar Energy OÜ

Разработчик программного обеспечения SRINI OÜ

Проект года в области туризма 2020: