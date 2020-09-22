Определились кандидаты на титул лучшего предпринимателя Таллинна

По словам вице-мэра Таллинна и председателя оценочной комиссии Айвара Рийсалу, нынешний год оказался для предпринимателей годом, полным вызовов и перемен. Многие предприятия пересмотрели свою деятельность, вывели на рынок новые услуги или нашли новые пути, как адаптироваться к условиям коронакризиса.
”Бесконтактные ”умные” решения и экологичный стиль мышления — ключевые слова, которые вынесли на первое место в своих заявлениях почти все кандидаты”, — отметил вице-мэр.
Сюрприз этого года преподнесла категория ”Проект года в области туризма”, на которую было подано рекордное количество заявок — десять.
”Мы же видим, что этот год оказался одним из сложнейших для сферы туризма, — сказал Рийсалу. — Тем более их усилия в попытках адаптироваться к кризису заслуживают уважения, и это дает надежду на то, что с нормализацией обстановки таллиннский туристический сектор быстро встанет на ноги”.
Из представленных в основные категории 45 заявок среди номинантов выбрали начинания, которые оказали наиболее сильное влияние на городскую предпринимательскую среду или развитие туризма и которые отличались своими экономическими ценностями и инновативностью.
Кандидаты на звание предпринимателя года Таллинна:
Проект развития 2020:
- Отель Citybox Tallinn, девелопер Citybox Tallinn OÜ
- Бизнес- и жилой квартал парк Fahle park, девелопер Fausto Capital OÜ
- Дом Луриха, девелопер Mainor Ülemiste AS
- Реставрация башни Толстая Маргарита, девелопер ЦУ Eesti Meremuuseum
Проект сотрудничества 2020:
- Беспилотный автобус, оснащенный суперконденсатором, представитель AuVe Tech OÜ
- Accelerate Estonia, представитель Министерство экономики и коммуникаций
- Global Virtual Solutions, представитель Marketing Communication Alliance OÜ
Блестящий стартап 2020:
- Предприятие Auve Tech OÜ, занимающееся разработкой автономных автобусов
- Производитель аккумулирующих солнечную энергию металлических крыш Roofit Solar Energy OÜ
- Разработчик программного обеспечения SRINI OÜ
Проект года в области туризма 2020:
- Открытие контейнерного отеля Hektor Konteinerhotell, автор Hektor Design Hostels Tallinn OÜ
- Блог о путешествиях Sooloiluja и группа на Фейсбуке Tallinnatärpit, автор Хенна Миккиля
- Фабрика изобретений PROTO, автор Noblessner park OÜ
- Музей-центр посещений ”Толстая Маргарита”, автор SA Eesti Meremuuseum
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