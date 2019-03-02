Определились финалисты эстонского конкурса "Предприниматель года 2019"

Лауреат конкурса Предприниматель года EY в Эстонии будет объявлен 14 марта на праздничном гала вечере. Выбор сделает жюри, в которое входят Ааво Кокк (Catella Corporate Finance OÜ), Кайди Руусалепп (Funderbeam OÜ), Марика Приске (Sotsiaalministeerium), Мартин Виллиг (Taxify OÜ), Меэлис Атонен (Tavid AS), Реэт Рооз (Inspired Universal McCann OÜ) и Вильяр Аракас (EFTEN Capital AS).

В рамках конкурса отдельно будут отмечены предприниматели, которые внесли существенный и долгосрочный вклад в развитие экономики Эстонии. В прошлом году премию дела всей жизни получил Энн Кунила, один из собственников NG Investeeringud, компании, основанной на частном капитале, которая занимается инвестициями и владеет предприятиями. Энн Кунила также известен как коллекционер и популяризатор искусства.

Предприниматель года, или EY Entrepreneur Of The Year, является одним из самых престижных предпринимательских конкурсов в мире. Конкурсы Предприниматель года EY проходят в 145 городах и более чем в 50 странах по всему миру.

Ранее Предпринимателями года EY в Эстонии становились: