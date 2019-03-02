02.03.2019, 11:30

Определились финалисты эстонского конкурса "Предприниматель года 2019"

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rus.delfi.ee
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Arstid
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

В этом году в число финалистов эстонского конкурса EY Предприниматель года вошли пять опытных и выдающихся компании. 14 марта будет определен победитель, который в июне поедет в Монако представлять Эстонию на Мировом бизнес-форуме EY Предприниматель года.

Финалисты эстонского конкурса EY Предприниматель года 2019:

  • Энн Лейнусте — собственник компании Invaru OÜ, которая занимается продажей и обслуживанием вспомогательных средств для людей с ограниченными возможностями передвижения
  • Эве Тоотс — одна из собственников компаний Astri Kinnisvara и Astri Grupp, которые занимаются развитием торговых центров, а также оказанием услуг аренды и обслуживания недвижимости
  • Март-Ярво Хиртентреу — собственник машиностроительной компании AS Konesko
  • Прийт Ууэмаа — собственник строительной компании Corle , которая занимается электрическими сетями и сетями связи
  • Тынис Каазик — собственник завода Ecometal AS, который занимается переработкой старых свинцовых аккумуляторов


”Предпринимательство — это стиль жизни. У каждого человека есть эта бактерия, но только немногие осмеливаются выйти из зоны комфорта и реализовать себя в роли предпринимателя. Поэтому еще большего признания заслуживают те, которые взяли на себя обоснованные риски и помчались на парусах к вершине”, сказал партнер EY Ранно Тингас. Аудиторская и консалтинговая финансовая компания EY отметит выдающиеся компании Эстонии в одиннадцатый раз. ”Истории финалистов этого года показывают, что в предпринимательстве никогда не идет все по плану. Успех достигает тот, кто открыт к переменам и ставит перед собой достаточно амбициозные цели”, добавил Тингас.

Лауреат конкурса Предприниматель года EY в Эстонии будет объявлен 14 марта на праздничном гала вечере. Выбор сделает жюри, в которое входят Ааво Кокк (Catella Corporate Finance OÜ), Кайди Руусалепп (Funderbeam OÜ), Марика Приске (Sotsiaalministeerium), Мартин Виллиг (Taxify OÜ), Меэлис Атонен (Tavid AS), Реэт Рооз (Inspired Universal McCann OÜ) и Вильяр Аракас (EFTEN Capital AS).

В рамках конкурса отдельно будут отмечены предприниматели, которые внесли существенный и долгосрочный вклад в развитие экономики Эстонии. В прошлом году премию дела всей жизни получил Энн Кунила, один из собственников NG Investeeringud, компании, основанной на частном капитале, которая занимается инвестициями и владеет предприятиями. Энн Кунила также известен как коллекционер и популяризатор искусства.

Предприниматель года, или EY Entrepreneur Of The Year, является одним из самых престижных предпринимательских конкурсов в мире. Конкурсы Предприниматель года EY проходят в 145 городах и более чем в 50 странах по всему миру.

ТОП

Ранее Предпринимателями года EY в Эстонии становились:

  • 2018 год — Мартин Виллиг и Маркус Виллиг (Taxify OÜ)
  • 2017 год — Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS)
  • 2015 год — Евгений Кабанов (ZeroTurnaround AS)
  • 2014 год — Юри Райдла (Advokaadibüroo Raidla Ellex)
  • 2013 год — Пеэтер Ребане и Прийт Ребане (BDG Holdings OÜ)
  • 2012 год — Рут Олтьер (Chemi-Pharm AS)
  • 2011 год — Прийт Аламяэ и Таави Котка (Nortal AS)
  • 2010 год — Петер Хунт (Wendre AS)
  • 2009 год — Индрек Сепп (Pristis AS)
  • 2008 год — Яан Пуусаг (Krimelte OÜ)
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