Определились финалисты Эстонского конкурса Предприниматель года 2019

В этом году в число финалистов эстонского конкурса EY Предприниматель года вошли пять опытных и выдающихся компании. 14 марта будет определен победитель, который в июне поедет в Монако представлять Эстонию на Мировом бизнес-форуме EY Предприниматель года.
Финалисты эстонского конкурса EY Предприниматель года 2019:
Энн Лейнусте — собственник компании Invaru OÜ, которая занимается продажей и обслуживанием вспомогательных средств для людей с ограниченными возможностями передвижения
Эве Тоотс — одна из собственников компаний Astri Kinnisvara и Astri Grupp, которые занимаются развитием торговых центров, а также оказанием услуг аренды и обслуживания недвижимости
Март-Ярво Хиртентреу — собственник машиностроительной компании AS Konesko
Прийт Ууэмаа — собственник строительной компании Corle OÜ, которая занимается электрическими сетями и сетями связи
Тынис Каазик — собственник завода Ecometal AS, который занимается переработкой старых свинцовых аккумуляторов
”Предпринимательство — это стиль жизни. У каждого человека есть эта бактерия, но только немногие осмеливаются выйти из зоны комфорта и реализовать себя в роли предпринимателя. Поэтому еще большего признания заслуживают те, которые взяли на себя обоснованные риски и помчались на парусах к вершине”, сказал партнер EY Ранно Тингас. Аудиторская и консалтинговая финансовая компания EY отметит выдающиеся компании Эстонии в одиннадцатый раз. ”Истории финалистов этого года показывают, что в предпринимательстве никогда не идет все по плану. Успех достигает тот, кто открыт к переменам и ставит перед собой достаточно амбициозные цели”, — добавил Тингас.
Лауреат конкурса Предприниматель года EY в Эстонии будет объявлен 14 марта на праздничном гала вечере. Выбор сделает жюри, в которое входят Ааво Кокк (Catella Corporate Finance OÜ), Кайди Руусалепп (Funderbeam OÜ), Марика Приске (Sotsiaalministeerium), Мартин Виллиг (Taxify OÜ), Меэлис Атонен (Tavid AS), Реэт Рооз (Inspired Universal McCann OÜ) и Вильяр Аракас (EFTEN Capital AS).
В рамках конкурса отдельно будут отмечены предприниматели, которые внесли существенный и долгосрочный вклад в развитие экономики Эстонии. В прошлом году премию дела всей жизни получил Энн Кунила, один из собственников NG Investeeringud, компании, основанной на частном капитале, которая занимается инвестициями и владеет предприятиями. Энн Кунила также известен как коллекционер и популяризатор искусства.
Предприниматель года, или EY Entrepreneur Of The Year, является одним из самых престижных предпринимательских конкурсов в мире. Конкурсы Предприниматель года EY проходят в 145 городах и более чем в 50 странах по всему миру.
Ранее Предпринимателями года EY в Эстонии становились:
2018 год — Мартин Виллиг и Маркус Виллиг (Taxify OÜ)
2017 год — Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS)
2015 год — Евгений Кабанов (ZeroTurnaround AS)
2014 год — Юри Райдла (Advokaadibüroo Raidla Ellex)
2013 год — Пеэтер Ребане и Прийт Ребане (BDG Holdings OÜ)
2012 год — Рут Олтьер (Chemi-Pharm AS)
2011 год — Прийт Аламяэ и Таави Котка (Nortal AS)
2010 год — Петер Хунт (Wendre AS)
2009 год — Индрек Сепп (Pristis AS)
2008 год — Яан Пуусаг (Krimelte OÜ)