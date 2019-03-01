Определились финалисты Эстонского конкурса Предприниматель года 2019

Финалисты эстонского конкурса EY Предприниматель года 2019:

Энн Лейнусте — собственник компании Invaru OÜ, которая занимается продажей и обслуживанием вспомогательных средств для людей с ограниченными возможностями передвижения

Эве Тоотс — одна из собственников компаний Astri Kinnisvara и Astri Grupp, которые занимаются развитием торговых центров, а также оказанием услуг аренды и обслуживания недвижимости

Март-Ярво Хиртентреу — собственник машиностроительной компании AS Konesko

Прийт Ууэмаа — собственник строительной компании Corle OÜ, которая занимается электрическими сетями и сетями связи

Тынис Каазик — собственник завода Ecometal AS, который занимается переработкой старых свинцовых аккумуляторов

”Предпринимательство — это стиль жизни. У каждого человека есть эта бактерия, но только немногие осмеливаются выйти из зоны комфорта и реализовать себя в роли предпринимателя. Поэтому еще большего признания заслуживают те, которые взяли на себя обоснованные риски и помчались на парусах к вершине”, сказал партнер EY Ранно Тингас. Аудиторская и консалтинговая финансовая компания EY отметит выдающиеся компании Эстонии в одиннадцатый раз. ”Истории финалистов этого года показывают, что в предпринимательстве никогда не идет все по плану. Успех достигает тот, кто открыт к переменам и ставит перед собой достаточно амбициозные цели”, — добавил Тингас.