Определилась лучшая ученическая фирма Эстонии

Открывая гала-церемонию награждения, министр образования и науки Майлис Репс сказала, что ученические фирмы делают школьную жизнь более увлекательной и живой, придают импульс основанному на личном опыте обучению, интеграции учебных дисциплин и совместному обучению: ”Все школы должны двигаться в этом направлении. Вы служите примером для других. Неважно, большая школа или маленькая — ученическая фирма в ней важна, нужна и возможна”.

Директор Junior Achievement Eesti Керсти Лоор добавила, что за тем, что в этом году были созданы рекордные 400 ученических фирм стоят прекрасные учителя и менторы, которые вдохновляют молодых людей собственным энтузиазмом. ”Творчество, изобретательность и предприимчивость молодежи за годы сделали невероятный рывок вперед”, — отметила Лоор.

Второе место на конкурсе заняло предприятие Imelõõr из Пылваской гимназии, делающее биоразлагаемые соломинки для напитков из местного тростника. Третье место заняла производящая творожные сырки ручной работы на палочках фирма Glaze из таллиннской 21 школы. Наибольшую поддержку на народном голосовании получила производящая чай для ванны фирма Laguun из Гимназии Куристику.

Также было распределено несколько особых призов:

Премия Edu ja Tegu за умное решение проблем — KIFT wallets (Гимназия Густава Адольфа)

Особая премия Manpower ”Ready to Work” — Borto (таллиннская 21 школа)

Особая премия Innove фирме будущего — SunBull (таллиннская Гимназия Лиллекюла)

Премия за экологичность Coca-Cola — C-bag (Гимназия Хуго Треффнера)

Особая премия UC-Rent — Susle (Вильяндиская гимназия)

Особая премия в сфере продуктов питания — Vemps (Выруская гимназия)

Выпускником JA Eesti 2019 года стал Робин Салуокс, учредивший предприятие eAgronom, предлагающее цифровые решения европейским фермерам. Сегодня компания действует в девяти странах. В Эстонии приложением Робина пользуется большинство выращивающих зерновые культуры фермеров. Робин был успешен и в программе JA, победив в 2013 году в конкурсах эстонских и европейских ученических фирм с предлагающим научные представления предприятием Kolm Põrsakest.

Ментором 2019 года JA Eesti стала Мая Тоомет, учитель химии Пылваской гимназии, которая поддерживала тамошние ученические фирмы и помогала им в разработке и развитии продукции. Ее помощь получили и финалисты этого года — предлагающая дезодорант-карандаш ученическая фирма Ihupixie, производящая сухой шампунь фирма Tahpoon и изготавливающая соломинки для напитков из растущего на Выртсъярв тростника ученическая фирма Imelõõr.

Преподавателем предпринимательства 2019 года стал Марек Мекк, который в этом году руководил четырьмя ученическими и мини-фирмами в основной школе Харгла, в Валгаской гимназии и в Валгаском молодежном центре Tankla. ”Марек умеет вдохновить и мотивировать любого ребенка. Под его руководством молодые люди раскрывают лучшее, что в них есть. Он настоящая звезда Валгамаа, помогает ученическим фирмам и учителям по всей Эстонии”, — отметила Керсти Лоор.