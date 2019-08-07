Определены строители газопровода, который соединит Балтию и Польшу

Правление литовской газотранспортной компании Amber Grid во вторник утвердило соответствующий договор с возглавляемой Alvora группой предприятий, сообщила компания. Об этом сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Alvora, находящаяся в управлении трех физических лиц, работает в Белоруссии и Калининградской области России, где строит здания разного назначения. В этих странах у нее есть дочерние компании Alvora–Bel, Alvora–Balt и "Спецмонтажстрой".

Alvora ранее участвовала в прокладке основных магистральных газопроводов в Литве, а также в прокладке газопровода на Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

Amber Grid в конце июля подписала договор с польской компанией Izostal на сумму 31,9 млн евро (с НДС), в рамках этого договора будут поставлены стальные трубы для литовско-польского газопровода (GIPL).

Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь вместе с оператором газотранспортной системы Польши Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года.