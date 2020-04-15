Определены организаторы летней торговли на столичной улице Рейди

”При выявлении победителей конкурса определяющим стало соответствие установленным требованиям и предложенная цена. SuperSmash OÜ будет предлагать на променаде улицы Рейди уличную еду, а Tammede all OÜ — мороженое и прохладительные напитки. Алкоголь ни одна из фирм продавать не может”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Управа организовала конкурс с предварительными переговорами в марте. На конкурс были выставлены три места для торговли мороженым и прохладительными напитками, размер каждого из которых четыре квадратных метра. Столько же мест были предложены продавцам уличной еды, размер каждого из мест составляет 15 м2.

”Мы хотели начать летнюю торговлю на променаде улицы Рейди в День Таллинна 15 мая, но в связи с чрезвычайной ситуацией начало продажи мороженого, прохладительных напитков и уличной еды, вероятнее всего, будут перенесено. Надеемся, что в будущем новый променад станет благодаря возможности перекусить еще более популярным местом у горожан”, — добавила Аус.

Схема: управа Кесклинна