Определены лучшие в мире смартфоны. Попал ли ваш в их число?

На первом месте благодаря мощному аккумулятору, качеству съемки и современному дизайну оказался китайский OnePlus 6T. Помимо этого, специалисты оценили привлекательную стоимость смартфона по сравнению с конкурентами.

На второе место эксперты поставили iPhone XR, который был признан лучшим в линейке Apple. Третье место разделили Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые обладают лучшей камерой.

В первую десятку также попали Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, LG V40, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy S9. Во второй десятке оказалось несколько старых моделей Samsung и Apple.