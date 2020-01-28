Оппозиция о пенсионной реформе: человек волен жить так, будто завтра не наступит, но государство не может так себя вести

У оппозиции мало инструментов. Сделали свой законопроект о пенсионной реформе, он провалился. Затем сделали содержательные предложения об изменении. Мы сделали также целый ряд предложений, чтобы воспрепятствовать почти что преступному законопроекту, сказала сегодня на пресс-конференции оппозиции Каллас.
"Сам человек волен жить так, будто завтрашний день не наступит, но государство не может так себя вести, — сказала член финансовой комиссии Рийгикогу Рийна Сиккут. — Целью реформы не может быть выдать деньги до выборов в местные самоуправления".
"Совершенно недопустимо и цинично то, что сегодня делают с пенсионной системой, то, что будет за счет будущих возможностей, — заявил глава соцдемов Идрек Саар. — Правительство не хочет вести содержательный диалог, а просто хотят принять решение".
Аргументы правительства лишь эмоциональные, отметил Саар. Список сторонников реформы с точки зрения экспертизы практически ничтожный.
"Надеюсь, что коалиционные депутаты подумают в считанные часы, почему они разрушили наши будущие возможности и люди в будущем не проживут на свою пенсию, — заявил Саар. — Надеемся, что это дойдет до Госсуда. Когда плоды пенсионной реформы подоспеют, то есть придется повысить налоги или значительно увеличить иммиграцию, то пусть тогда коалиционные политики ответят, почему мы туда пришли".
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