28.01.2020, 19:02

Оппозиция о пенсионной реформе: человек волен жить так, будто завтра не наступит, но государство не может так себя вести


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Оппозиция о пенсионной реформе: человек волен жить так, будто завтра не наступит, но государство не может так себя вести
Foto: Oliver Tsupsman

"Отмена пенсионной ступени была идеей Isamaa, — заявила реформистка Кая Каллас. — Правительство Ратаса сказало, что что это самый важный законопроект их правительства".

У оппозиции мало инструментов. Сделали свой законопроект о пенсионной реформе, он провалился. Затем сделали содержательные предложения об изменении. Мы сделали также целый ряд предложений, чтобы воспрепятствовать почти что преступному законопроекту, сказала сегодня на пресс-конференции оппозиции Каллас.

"Сам человек волен жить так, будто завтрашний день не наступит, но государство не может так себя вести, — сказала член финансовой комиссии Рийгикогу Рийна Сиккут. — Целью реформы не может быть выдать деньги до выборов в местные самоуправления".

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"Совершенно недопустимо и цинично то, что сегодня делают с пенсионной системой, то, что будет за счет будущих возможностей, — заявил глава соцдемов Идрек Саар. — Правительство не хочет вести содержательный диалог, а просто хотят принять решение".

Аргументы правительства лишь эмоциональные, отметил Саар. Список сторонников реформы с точки зрения экспертизы практически ничтожный.

"Надеюсь, что коалиционные депутаты подумают в считанные часы, почему они разрушили наши будущие возможности и люди в будущем не проживут на свою пенсию, — заявил Саар. — Надеемся, что это дойдет до Госсуда. Когда плоды пенсионной реформы подоспеют, то есть придется повысить налоги или значительно увеличить иммиграцию, то пусть тогда коалиционные политики ответят, почему мы туда пришли".

"Первая ступень только для обеспечения самого необходимого для жизни. Мифов много, но факт в том, что вместе со второй ступенью пенсия больше, — сказал Андрес Сутть. — Если человек 40 лет работал и копил, то вторая ступень дала бы примерно 30 процентов от пенсии, отмечали Банк Эстонии и Министерство финансов".

Кая Каллас сегодня отметила, что премьер-министр Юри Ратас не придет завтра в Рийгикогу на голосование о доверии, в ходе которого хотят продавить пенсионную реформу.

Это означает, что по сути правительство таким образом заберет у Рийгикогу возможность вносить изменения в законы, заявила она.

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