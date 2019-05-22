22.05.2019, 20:33

Операторы Европы приняли единые требования для оборудования интернета вещей


rus.delfi.ee
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Arvuti ja Internet
Arvuti ja InternetFoto: Argo Ingver

Объединяющий европейский операторов интернета вещей и сетей 5G Совет IoT-операторов Европы принял решение о действии единых технических требований для сенсоров и оборудования, которые работают в публичных сетях или системах интернета вещей. В Эстонии производители оборудования могут сделать необходимый контроль соответствия через Levikom, который входит в Совет IoT-операторов Европы.

Участвовавший в заседании Совета IoT-операторов Европы в Вене исполнительный директор Levikom Пеэп Пылдсамм пояснил, что цель данного решения заключается в обеспечении по всей Европе качественной работы услуг и решений в сетях интернета вещей. ”Как в 90-е годы у операторов мобильной связи были проблемы с оборудованием клиентов и сетей до принятия единых требований GSM, так и сегодня у операторов интернета вещей возникают трудности с тем оборудованием, которые не отвечает стандарту”, — пояснил Пылдсамм. ”Например, производители оборудования могут пытаться пойти на уступки по части сигнала сети, чтобы продлить работу аккумуляторов. Но для клиентов это будет означать некачественную услугу”, — пояснил Пылдсамм.

”К сети интернета вещей могут подключаться тысячи разных устройств — например, водосчетчики с удаленным считыванием, устройства для мониторинга домашних животных, сенсоры влажности почвы, оборудование для смарт-охраны автомобиля и счетчики количества клиентов в магазине. Все это различное оборудование должно работать в сети интернета вещей одинаково и отвечать единым техническим требованиям”, — сказал руководитель бизнес-направления интернета вещей Levikom Ове Тюксаммель. ”Согласование требований в интересах как операторов, клиентов, так и производителей оборудования”.

По словам Пылдсамма, именно поэтому члены Совета IoT-операторов Европы решили разработать и принять единые требования для IoT-устройств, а также договориться о том, что в открытых сетях Европы разрешено к использованию только признанное оборудование. ”Разработчикам и производителям оборудования интернета вещей необходимо осуществлять контроль соответствия, что в Эстонии можно сделать через Levikom. Свидетельство о соответствии можно получить от одного члена Совета IoT-операторов Европы, но оно действует и для сетей всех остальных операторов Совета, что сбережет разработчикам оборудования много времени и средств, и через это гораздо проще попасть на весь европейский рынок”, — добавил Пылдсамм.

Совет IoT-операторов Европы был создан в 2016 году. Он объединяет операторов публичных и государственных сетей интернета вещей и 5G. В Совет входят Orange (Франция), KPN (Нидерланды), Swisscom (Швейцария), Proximus (Бельгия), Bouygues Telecom (Франция), Netzikon (Германия), Levikom (Эстония), Sens (Австрия), Digita (Финляндия), České Radiokomunikace (Чехия), Antenna Hungaria (Венгрия) ja Slovanet (Словакия).

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