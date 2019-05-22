Операторы Европы приняли единые требования для оборудования интернета вещей

Участвовавший в заседании Совета IoT-операторов Европы в Вене исполнительный директор Levikom Пеэп Пылдсамм пояснил, что цель данного решения заключается в обеспечении по всей Европе качественной работы услуг и решений в сетях интернета вещей. ”Как в 90-е годы у операторов мобильной связи были проблемы с оборудованием клиентов и сетей до принятия единых требований GSM, так и сегодня у операторов интернета вещей возникают трудности с тем оборудованием, которые не отвечает стандарту”, — пояснил Пылдсамм. ”Например, производители оборудования могут пытаться пойти на уступки по части сигнала сети, чтобы продлить работу аккумуляторов. Но для клиентов это будет означать некачественную услугу”, — пояснил Пылдсамм.

”К сети интернета вещей могут подключаться тысячи разных устройств — например, водосчетчики с удаленным считыванием, устройства для мониторинга домашних животных, сенсоры влажности почвы, оборудование для смарт-охраны автомобиля и счетчики количества клиентов в магазине. Все это различное оборудование должно работать в сети интернета вещей одинаково и отвечать единым техническим требованиям”, — сказал руководитель бизнес-направления интернета вещей Levikom Ове Тюксаммель. ”Согласование требований в интересах как операторов, клиентов, так и производителей оборудования”.