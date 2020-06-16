Оператор столичных отелей Palace и Savoy подал заявление о банкротстве и сократил 120 человек

Исполнительный директор TallinnHotels Айн Кяпп сообщил изданию Äripäev, что предприятие оказалось в ситуации, в которой у него не осталось иных вариантов, и решение ликвидировать TallinnHotels было принято владельцем компании Русланом Растощенковым, пишет RusERR.

В условиях эпидемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений на передвижение все эстонские гостиницы оказались в очень сложном финансовом положении, поскольку их заполняемость упала, по сути, до нуля.

Компания EfTEN, которой принадлежит отель Palace, пригласит Кяппа и других руководящих работников из TallinnHotels продолжить управление гостиницей, но уже в рамках другого предприятия, сообщил исполнительный директор EfTEN Capital Вильяр Аракас.