Оператор столичных отелей Palace и Savoy подал заявление о банкротстве и сократил 120 человек(1)
Компания TallinnHotels, управляющая в Таллинне отелями Palace, Bern и Savoy Boutique, подала заявление о банкротстве и сократила 120 работников.
Компания TallinnHotels, управляющая в Таллинне отелями Palace, Bern и Savoy Boutique, подала заявление о банкротстве и сократила 120 работников.
Исполнительный директор TallinnHotels Айн Кяпп сообщил изданию Äripäev, что предприятие оказалось в ситуации, в которой у него не осталось иных вариантов, и решение ликвидировать TallinnHotels было принято владельцем компании Русланом Растощенковым, пишет RusERR.
В условиях эпидемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений на передвижение все эстонские гостиницы оказались в очень сложном финансовом положении, поскольку их заполняемость упала, по сути, до нуля.
Компания EfTEN, которой принадлежит отель Palace, пригласит Кяппа и других руководящих работников из TallinnHotels продолжить управление гостиницей, но уже в рамках другого предприятия, сообщил исполнительный директор EfTEN Capital Вильяр Аракас.
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