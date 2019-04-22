Operail больше прежнего будет заниматься строительством локомотивов

Совет Operail принял решение удовлетворить предложение предприятия о реструктуризации Тапаского депо, в результате чего Operail направит больше ресурсов на строительство локомотивов.
”Это наше стратегическое управленческое решение, поскольку мы видим, что важно направить ещё больше рабочей силы на более доходные направления бизнеса, одним из которых, безусловно, является строительство локомотивов”, — сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.
”В результате этой реорганизации мы прекращаем оказывать услугу по ремонту вагонов в Тапаском депо, сокращаем 21 и направляем на дополнительное обучение и переобучение 37 работников”, — добавил он.
На переобучение пойдут главным образом сварщики, наладчики автоматического оборудования (автоматик) и слесари вагонов, чтобы обеспечить необходимый ресурс на бизнес-направлении по строительству локомотивов.
”Мы тесно сотрудничаем с Кассой по безработице, чтобы найти нашим людям новые рабочие места как можно скорее и безболезненно”, — сказал Тоомсалу.
”В последние годы мы расширяли свою деятельность и создавали новые рабочие места. В течение 2018 года наше предприятие выросло на 49 работников — год начали с 645 работниками, а в декабре нас было уже 694”, — представил Тоомсалу статистику по персоналу Operail.
Председатель совета Operail Кулдар Лейс подтвердил, что у принятого решения экономические причины.
”Оказание услуги по ремонту вагонов коммерческим подразделением по ремонтным работам Тапаского депо Operail перестало быть прибыльным для предприятия в последние годы, поскольку многое зависит от рыночной ситуации в ближних государствах. При ремонте вагонов мы не можем конкурировать с депо, где рабочая сила, материалы и запчасти дешевле”, — пояснил Лейс.
”Этим шагом Operail подтверждает общее новое направление эстонского государства на то, чтобы делать всё более умную и создающую больше дополнительной ценности работу, и меньше концентрироваться на работе, осуществляемой в порядке субподряда”, — добавил он.
Предприятие подтверждает, что оказание прочих услуг в Тапаском депо продолжится в прежнем объёме. ”Контроль и формирование вагонных колёсных пар продолжится, а также мы будем оказывать услугу по ремонту своим собственным пунктам технического обслуживания”, — сказал руководитель Operail Рауль Тоомсалу.
”Мы, безусловно, продолжим заниматься грузоперевозками и сдачей вагонов в аренду, а также в ближайшие годы будем уделять больше внимания дигитализации и переводу услуг на новые рынки”, — добавил он.