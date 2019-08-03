ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ: EKRE готовится к переманиванию народа из-за границы и городов в сельскую местность(2)
EKRE отказалась от создания в правительстве отдельного т. н. агенства по реэмиграции, но будет развивать стратегию по возвращении людей из-за границы и городов в Эстонии в сельскую местность при помощи выгодных долгосрочных кредитов и поручительств, пишет Maaleht.
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