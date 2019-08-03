03.08.2019, 13:41

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ: EKRE готовится к переманиванию народа из-за границы и городов в сельскую местность

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EKRE отказалась от создания в правительстве отдельного т. н. агенства по реэмиграции, но будет развивать стратегию по возвращении людей из-за границы и городов в Эстонии в сельскую местность при помощи выгодных долгосрочных кредитов и поручительств, пишет Maaleht.

”Это очень серьезный план и мы всерьез возьмемся за него, — сказал советник министра сельской жизни Майдо Пайо. — Так и есть: нужно создать и подготовить для них места проживания”.

По словам министра Марта Ярвика, внедрить проект в жизнь они надеются при помощи пособий Европейского структурного фонда нового периода финансирования, который начнется в 2021 году.

Пайо говорит, что программа должна быть долгосрочной. ”Не для того, чтобы за год, два, три в деревню переехали тысяча человек, а чтобы сельская жизнь в перспективе не вымерла и была привлекательна. День открытых хуторов показал, что интерес большой”, — отметил он.

Министерство сельской жизни намерено представить правительству соответствующие предложения в сентябре.

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