ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ: EKRE готовится к переманиванию народа из-за границы и городов в сельскую местность(5)
EKRE отказалась от создания в правительстве отдельного т. н. агенства по реэмиграции, но будет развивать стратегию по возвращении людей из-за границы и городов в Эстонии в сельскую местность при помощи выгодных долгосрочных кредитов и поручительств, пишет Maaleht.
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