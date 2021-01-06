ОПЕК+ договорилась о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки

Он перечислил ранее озвученные договоренности: в основном страны ОПЕК+ сохранят в феврале январские уровни добычи, лишь Россия и Казахстан в феврале увеличат добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, а в марте увеличат производство еще на такой же объем, Саудовская Аравия добровольно снизит к своей квоте добычу еще на 1 млн б/с на февраль-март.

"Это очень большая цифра, и это связано с желанием Саудовской Аравии более быстрыми темпами обеспечить сокращение остатков на мировых нефтяных рынках, приведение их к среднему пятилетнему уровню", — добавил вице-премьер РФ.

"Мы также договорились, что необходимо будет мониторить ситуацию на рынке и постепенно восстанавливать добычу на 2 млн б/с, которые были предусмотрены в соглашении (в апреле 2020 года — ИФ). Естественно, нам понадобится для этого и апрель, и май, и июнь в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке. И мы будем ежемесячно мониторить ситуацию", — сказал Новак.

Он напомнил, что в феврале состоится мониторинговый комитет ОПЕК+, а 4 марта соберутся все министры стран ОПЕК+.