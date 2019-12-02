Опасность миновала! Повторный анализ показал, что на центральной кухне Rimi листерии нет

"После тщательной уборки центральной кухни мы сперва сделали анализы прибором для экспресс-тестирования, который к вечеру воскресенья показал, что листерии нет, — сказал руководитель Rimi по качеству Альгис Мурумаа. — Пришедшие сегодня лабораторные результаты подтвердили нам то же самое — центральная кухня чиста и производства салатов может продолжаться".

Мурумаа сказал, что по-прежнему неизвестно, как листерия могла попасть на рабочий стол в отделе салатов. "Мы выяснили возможное подозрительное сырье, которое на этом столе обрабатывали. Мы отправили в лабораторию как находящееся под подозрением сырье, так и наши собственные товары, которые содержали вышеназванное сырье. Результатов анализов ждем к концу этой недели. Одновременно в качестве меры предосторожности мы заменили всех поставщиков, от которых могло исходить зараженное сырье. Мы попросили у всех поставщиков центральной кухни дополнительную информацию".