02.12.2019, 15:40

Опасность миновала! Повторный анализ показал, что на центральной кухне Rimi листерии нет

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Hiiu Rimi avamine
Hiiu Rimi avamineFoto: Ilmar Saabas

На позапрошлой неделе в ходе рутинной проверки Rimi обнаружил на рабочем столе в отделе салатов своей центральной кухни листерию. Розничная сеть в качестве меры предосторожности в пятницу изъяла из продажи все свежие салаты и приостановила производство салатов. Пришедший сегодня из лаборатории результат повторных анализов наличия листерии в центральной кухне не показал. Rimi с сегодняшнего дня продолжает производство свежих салатов.

"После тщательной уборки центральной кухни мы сперва сделали анализы прибором для экспресс-тестирования, который к вечеру воскресенья показал, что листерии нет, — сказал руководитель Rimi по качеству Альгис Мурумаа. — Пришедшие сегодня лабораторные результаты подтвердили нам то же самое — центральная кухня чиста и производства салатов может продолжаться".

Мурумаа сказал, что по-прежнему неизвестно, как листерия могла попасть на рабочий стол в отделе салатов. "Мы выяснили возможное подозрительное сырье, которое на этом столе обрабатывали. Мы отправили в лабораторию как находящееся под подозрением сырье, так и наши собственные товары, которые содержали вышеназванное сырье. Результатов анализов ждем к концу этой недели. Одновременно в качестве меры предосторожности мы заменили всех поставщиков, от которых могло исходить зараженное сырье. Мы попросили у всех поставщиков центральной кухни дополнительную информацию".

"Для нас важнее всего безопасность клиентов, и поэтому мы решили действовать быстро и на опережение, — добавил руководитель по качеству. — Мы еще раз приносим извинения клиентам и делаем все для того, чтобы таких ситуаций больше не происходило. Безусловно, в дальнейшем мы будем анализировать чистоту нашей центральной кухни еще чаще и благодаря прибору экспресс-тестирования сможем оперативно реагировать. Благодарим также Ветеринарно-пищевой департамент за всестороннюю помощь".

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