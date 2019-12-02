Опасность миновала! Повторный анализ показал, что на центральной кухне Rimi листерии нет(11)
На позапрошлой неделе в ходе рутинной проверки Rimi обнаружил на рабочем столе в отделе салатов своей центральной кухни листерию. Розничная сеть в качестве меры предосторожности в пятницу изъяла из продажи все свежие салаты и приостановила производство салатов. Пришедший сегодня из лаборатории результат повторных анализов наличия листерии в центральной кухне не показал. Rimi с сегодняшнего дня продолжает производство свежих салатов.
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