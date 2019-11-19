Опасное поколение. Взлет и падение банкира Айвара Рехе

Обычный весенний день обычного года начала 1980-х. Бассейн в Кохтла-Ярве. Молодые натренированные тела отталкиваются от края бассейна и начинают работу. Айвар Рехе плывет по четвертой или третьей дорожке, которые обычно отдаются предполагаемым фаворитам. 100 метров на спине — его любимая дистанция. Все знали: он хочет на Олимпиаду. Ни больше, ни меньше. Но для этого надо стать чемпионом Эстонии.

Поворот. Гребок. Новый гребок. Еще десять метров. Еще пять. Предпоследний гребок. Последний. Касание. Табло. Второй. Нет, он не пришел вторым. Он оказался вторым. Айвар Рехе вылезает из бассейна и подходит к другу. ”Это конец, — говорит он. — Я больше никогда не буду плавать”. На пол капает вода. Капля за каплей. Затем капли полностью высыхают.

"И больше он никогда не плавал”, — говорит его друг и одноклассник Олев Шульц 40 лет спустя.

”Обычно в предпринимательской среде за спиной друг о друге говорят разное, — рассказывает Вильяр Аракас. — Но я действительно не могу припомнить, чтобы о Рехе кто-то когда-либо сказал что-то плохое”.



VAHVA VUNTS: Aivar Rehe 1994. aastal, kui ta töötas Hoiupanga juhatuse aseesimehena. Foto: EFA



Люди не держат в памяти отдельные истории о Рехе, но все помнят, каким он был. Помнят то, что невозможно определить, но что чувствовали все, когда он входил в помещение и начинал говорить. Вили Лопман, работавший с ним всего несколько месяцев 15 лет назад, сам связался с изданием, чтобы сказать: ”Его яркость, сияние, энергия — все это было как будто вчера”.