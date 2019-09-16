Опасное изменение? У участников госзакупок могут перестать требовать информацию о зарплатах строителей

По оценке Министерства финансов, из Закона о государственных закупках может быть удалено положение, согласно которому организатор конкурса должен запросить у претендентов размеры зарплат строителей, пишут "Деловые Ведомости".
Минфин получил 295 предложений о поправках к Закону о госзакупках, часть из которых успела пройти обсуждение в министерстве. Об этом рассказала советник отдела госзакупок и государственной помощи Эвелин Каринди-Каск на посвященном закону семинаре, организованном Торгово-промышленной палатой и адвокатским бюро KPMG Law. При этом Каринди-Каск отметила, что и сейчас можно продолжать подавать предложения.
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