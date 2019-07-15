Онлайн-платформы стали важным источником дополнительного дохода для жителей Эстонии

Онлайн-платформы являются единственным источником дохода для 4% пользователей этой услуги в Эстонии. 24% получают оттуда не менее половины своего дохода. Для 76% доход с онлайн-платформ составляет менее половины от общего.

Согласно международному исследованию, платформами для работы активнее пользуются жители стран Центральной, Восточной и Южной Европы. В опросе о частоте использования онлайн-платформ для работы Эстония из 13 государств находится на пятом месте. ”Распространение онлайн-платформ для работы означает, что социальная защита работников может различаться. Люди все чаще берут на себя риск в отношении рабочего времени, доходов и условий труда. Часто из-за этого также существенно увеличивается количество рабочих часов”, — отметила Валлисту.

Не нашло подтверждения предположение, что онлайн-платформы станут серьезной заменой традиционным формам трудовой занятости. Почти половина (49%) пользователей онлайн-платформ для работы в Эстонии сообщила, что у них есть основное место работы с полной занятостью; 7% работает неполный рабочий день; 9% сами создают себе занятость; 3% — люди пенсионного возраста и 15% — студенты.

”Участники опроса скорее отмечают, что работа посредством онлайн-платформ является дополнительным источником дохода при основном месте работы или же просто хобби. Результаты исследования показывают, что есть группа людей, работающая сверхурочно, чтобы покрыть свои финансовые нужды. Это отрицательно влияет на баланс между работой и семейной жизнью. Возникают и существенные связанные с работой риски”, — прокомментировала Валлисту.

В Эстонии онлайн-платформами для работы пользуются представители всех возрастных групп. Больше всего пользователей среди молодежи. 39% пользователей онлайн-платформ для работы находятся в возрасте 18–24 лет, 38% — в возрасте 25–34. Только 5% регулярных пользователей онлайн-платформ для работы находятся в возрасте 45–54 лет, 6% — в возрасте 55–65.

Исследование-опрос об онлайн-платформах для работы в конце 2018 года в сотрудничестве с Центром мониторинга развития провели Фонд Европейских прогрессивных исследований, Университет Хартфордшира, UNI Europa и Ipsos MORI. Опрос является частью общеевропейского исследования, в рамках которого исследуются роль и характер работы посредством онлайн-платформ в Эстонии, Голландии, Германии, Швеции, Швейцарии, Италии, Финляндии, Испании, Словении, Чехии, Франции и Великобритании. В Эстонии в исследовании с репрезентативной выборкой участвовало 2000 человек в возрасте 18–65 лет.